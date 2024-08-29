本报记者 黄培昭

非洲开发银行不久前发布的《2024年非洲经济展望》报告预测，2024年非洲经济增速将回升至3.7%，高于全球平均水平3.2%；在此基础上，预计2025年有望进一步升至4.3%。报告指出，非洲经济保持发展韧性，预计非洲大陆有41个国家2024年经济增长率高于2023年。

专家认为，非洲拥有丰富的自然资源和巨大的人口红利。近年来，非洲各国纷纷采取一系列支持政策和改革措施，加快推动产业科技发展和数字化转型，促进经济多元化发展，提高了经济发展韧性。

地区增长前景不断改善

根据《2024年非洲经济展望》报告，当前非洲大陆各个区域经济持续增长，中期经济增长前景均在不断改善。

报告分析，从区域来看，东非是非洲大陆经济增长最快的区域，预计将从2023年1.5%跃升至2024年的4.9%，到2025年有望增至5.7%；西非地区经济将会加速增长，西非2024年经济增长预期被上调0.3个百分点，预计从2023年的3.6%升至2024年的4.2%，2025年达到4.4%；北非地区经济增速2024年预计为3.6%，2025年将回升至4.2%；中非地区的经济增速2024年预计为4.1%，2025年达到4.7%。

“非洲报道”网站日前刊文指出，在全球经济复苏面临一些不确定性和挑战的背景下，得益于各项改革措施和发展计划，预计非洲15个经济体2024年国内生产总值（GDP）增速将超过5%，包括尼日尔、塞内加尔、利比亚、卢旺达、科特迪瓦、埃塞俄比亚、贝宁、吉布提、坦桑尼亚、多哥和乌干达等国，这些国家的农业、制造业、交通运输和服务业等行业正在快速恢复并实现增长。

世界银行今年4月在《非洲的脉搏》报告中也预测，非洲经济有望在2024年实现反弹，从去年的2.6%回升至今年的3.4%，到2025年增至3.8%。国际货币基金组织此前预测2024年非洲经济增速为4%。联合国非洲经济委员会在近期发布的非洲经济与社会发展情况报告中分析认为，受益于地区出口贸易、私人消费、固定投资等快速稳步增长，非洲经济增长预期将从2023年的2.8%升至2024年的3.5%，2025年预计为4.1%。

多重因素助推向好形势

不少经济学家分析认为，近年来非洲国家不断出台支持政策，努力优化投资和营商环境，改善交通、能源等领域基础设施建设，促进区域的连通性，推进地区一体化建设，为非洲经济加快发展创造了条件。

今年以来，埃塞俄比亚、埃及、南非、尼日利亚、加纳等国均积极采取经济政策改革，以期推动经济稳定、可持续增长。7月，埃塞俄比亚启动实施更加开放、市场导向的宏观经济改革，包括取消进口限制等。埃塞政府还制定了《本土经济改革议程：繁荣路径》等规划，力图改善营商环境，提振私营部门投资。南非在稳定电力供应和其他产业发展的基础上，采取更加积极稳健的货币政策，稳定了通胀预期。此外，黄金出口扩大、外汇增加，也助推南非兰特汇率回升，吸引了更多投资者。

塞内加尔通过加强财政税收整顿、推进产业结构性改革等，抑制了财政赤字扩大，今年经济增速有望跃升至8.2%，成为经济增长最快的非洲经济体之一。加纳在加快推动金融体制改革、促进经济多元化发展等方面取得成效，实现了经济温和复苏，相关改革政策也得到了世界银行的肯定。

非洲国家不断推动科技创新与数字化转型，为新兴产业发展提供了广阔空间，成为地区经济持续向好的重要动力。从2019年到2023年，东非地区的初创企业融资总额增长了2.2倍，达到2.47亿美元，显示出投资者对东非产业经济前景的信心。肯尼亚的移动支付平台M-Pesa覆盖超过5000万用户，带动了该国金融科技的崛起，促进了普惠金融发展。

非洲国家也纷纷加快可再生能源发展，助力地区绿色转型。例如，埃及、阿尔及利亚、摩洛哥等国持续出台措施发展绿氢产业，外界预计到2025年北非地区可能成为全球绿氢出口重要基地。非洲国家还在推动农业现代化等领域取得成效，这都为地区经济多元化与包容性增长提供支撑。

非洲经济一体化进程不断推进，特别是非洲大陆自贸区的建设推动了跨境贸易合作与市场融合，带动地区经济增长。“非洲商业内幕”新闻网报道说，通过加强区域贸易合作，东非共同体国家2023年贸易额同比增长近20%。非洲大陆自贸区启动后，仅加纳对非洲其他国家的出口就提高了20%。埃及《金融报》援引相关数据报道说，非洲大陆自贸区启动后，地区内部贸易额有望从2023年的1922亿美元增加到2030年的5200亿美元。

中非深化合作提供助力

中国是非洲最主要的外资来源国之一，中非双边贸易额及中国对非投资持续扩大。中非各领域合作不断深化，助推了非洲工业化进程，为地区国家创造大量就业机会，提升了非洲国家经济发展自主性。

非洲开发银行的最新报告认为，在过去20年间，非中之间建立了十分有益的经济关系。中国已成为非洲最大的贸易伙伴、外国直接投资的重要来源。中国积极助力非洲国家发展，对非洲经济增长的贡献率越来越大。

肯尼亚智库“跨地区经济网络”发布的报告说，过去15年，中国在非洲实施的基础设施项目真实可见地改变了非洲发展面貌，帮助非洲国家推进互联互通和经贸融合发展，显著推动了非洲经济发展。

“通过基础设施建设、贸易投资、人文交流、技术合作和金融支持，非中合作更加全面、深入。这种合作模式不仅为非洲带来实实在在的经济效益，还为深化南南合作树立了典范。”埃塞俄比亚政策研究院研究员德米西对记者表示，中国在非洲大陆助力推动基础设施建设，促进了非洲国家的工业产业升级和结构优化。中国还注重面向非洲国家开展人才培养和技术合作，通过设立鲁班工坊、农业技术示范项目等，帮助非洲国家提高劳动技能和生产力，为当地可持续发展注入动力。

坦桑尼亚《每日新闻》网站日前刊文表示，非中合作论坛和共建“一带一路”合作致力于促进非中贸易投资发展、深化人文交流合作，这与非洲各国的发展愿景相契合，得到各方广泛支持。深化非中合作将继续助力非洲经济社会发展与进步。

（本报开罗8月28日电）

《 人民日报 》（ 2024年08月29日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)