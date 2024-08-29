胡 斌

2024年中非合作论坛峰会即将在北京举行，中非双方将围绕“携手推进现代化，共筑高水平中非命运共同体”主题，共同擘画合作新蓝图。位于非洲之角的吉布提是中非合作论坛机制的积极参与者和重要贡献者。近年来，在两国元首战略引领下，中吉战略伙伴关系日益巩固，各领域合作卓有成效，两国友好深入人心，成为中国同非洲国家团结合作、携手共进的典范。

中吉志同向，战略互信持续增强。两国坚持真诚友好、平等相待，是彼此信赖、合作共赢的好朋友、好伙伴、好兄弟。两国均珍惜来之不易的国家主权和民族独立，有着把国家发展进步的命运牢牢掌握在自己手中的共同信念。双方在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持，吉布提始终坚定奉行一个中国原则，积极支持全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议和“非洲之角和平发展构想”。中吉共同维护发展中国家共同利益和国际公平正义，为地区和平稳定和发展繁荣作出贡献。

中吉行同道，务实合作不断深化。中吉在中非合作论坛框架下紧密合作的20多年，也是吉布提经济社会快速发展的时期。双方共同建设了连接吉布提和埃塞俄比亚的经济大动脉亚吉铁路、东非地区最现代化的港口之一多哈雷多功能港、东非地区最大的自贸区吉布提国际自贸区等旗舰项目，为吉布提实现“红海灯塔”发展愿景、成为非洲商业与物流中心提供助力。2023年，中吉贸易额达34.8亿美元，同比增长7.2%。两国积极拓展旅游、新能源、数字经济等新领域合作，共同开辟高质量合作广阔前景。

中吉民同心，友谊之树更加繁茂。中国援建的人民宫、体育场、基础教育学校、地区医院、社会保障房以及国家图书档案馆等一系列民生项目极大提升吉布提民众福祉。中国已向吉布提派遣23批医疗队，以优质医疗服务提升当地医疗水平。孔子学院激发当地“中文热”，鲁班工坊帮助吉布提青年提高职业技能，友好城市关系助力两国地方合作……两国民间交流不断扩展，人民友好情谊深入人心。

今年是中国和吉布提建交45周年。回望过去，中吉合作硕果累累；展望未来，两国友好前程似锦。以2024年中非合作论坛峰会为契机，中吉战略伙伴关系必将迈上新台阶，为两国和两国人民开辟更美好未来，助力共筑高水平中非命运共同体。

（作者为中国驻吉布提大使）

《 人民日报 》（ 2024年08月29日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)