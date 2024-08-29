克里坦·巴哈纳

2024年非中合作论坛峰会将绘就非中合作新蓝图，为推动构建高水平非中命运共同体注入新动力。这次峰会将再次证明，非洲与中国永远是好朋友、好伙伴、好兄弟

2024年非中合作论坛峰会即将在北京举行，这是一次十分重要的会议。自2000年成立以来，非中合作论坛推动非中合作全面发展，已成为南南合作的高效平台。此次峰会将绘就非中合作新蓝图，为推动构建高水平非中命运共同体注入新动力。

此次峰会是非中友好大家庭的又一次大团圆。近年来，非中务实合作取得显著成果，双方贸易额不断增长。同中国的合作有效助力非洲加快推进基础设施建设和人才资源能力建设。非洲国家和中国将以深厚的传统友谊为基础，不断深化和拓展各领域合作，为实现各自发展目标增添助力。

当前，世界政治经济格局正在快速演变，非洲和中国都面临复杂挑战，双方携手并进有助于各自发展行稳致远。非盟《2063年议程》描绘了非洲发展的蓝图，旨在通过区域一体化和经济多元化促进非洲大陆的和平与发展，为非洲人民创造安全繁荣的环境。此次峰会期间，非中双方将共同努力，推动高质量共建“一带一路”、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议同非盟《2063年议程》和非洲各国的发展战略进一步紧密对接，推动非中合作提质升级。

通过此次峰会，非中将进一步深化传统友谊、促进务实合作。非洲与中国相距遥远，但非中人民在争取民族独立和解放的斗争中结下的友谊、建立的信任历久弥坚。近年来，非洲人民同中国人民的交往更为密切。展望未来，非洲国家同中国在经贸、旅游、会展、学术、体育等各领域的交流合作将进一步加强，非中传统文化、音乐、美食、服装等领域的交流也将更加频繁，非中民心相通将不断推进。

事实表明，非中合作已成为全球发展合作的典范。在当今复杂多变的国际形势下，非中双方共同弘扬多边主义，反对单边主义和保护主义，在涉及彼此核心利益和重大关切的问题上互相支持，能够有力维护发展中国家共同利益。相信在此次峰会上，非中双方将共同倡导平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，为完善全球治理体系贡献智慧和力量。

2024年非中合作论坛峰会将再次证明，非洲与中国永远是好朋友、好伙伴、好兄弟。

（作者为南非外交学会会长、南非《外交》杂志主编）

《 人民日报 》（ 2024年08月29日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)