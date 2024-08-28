新华社洛杉矶8月27日电 美国研究机构26日发表的分析报告指出，美国提供的各类武器装备被以色列军队大量用于巴以冲突。报告还详细列举了美国武器在以军可能犯下的20起“战争罪行”中的作用。

昆西治国方略研究所“治国方略”网站的这篇报告说，列举的20起案例只是美国武器涉嫌帮助以军侵犯人权行为中很小的一部分。以军依赖美国武器发动军事行动，对加沙投下的炸弹绝大多数是美国制造。例如，美国自去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，向以色列至少提供了1.41万枚2000磅（1磅约合0.45千克）级重磅炸弹、2600枚小直径炸弹、3000枚“地狱火”导弹以及大量120毫米坦克炮弹和155毫米重炮炮弹等。

报告说，近期美国拜登政府宣布批准的对以色列军售超过200亿美元。此前，拜登政府早就悄然放行了超过100笔对以色列军售计划，只不过拜登政府有意把每笔军售数额控制在正式告知国会的“门槛”之下，因此这些军售没有被公之于众。据报道，“门槛”指主要武器装备价值1400万美元、防御物资或服务类价值达到5000万美元。

报告称，美国毫不避讳宣扬对其他很多国家的军售，包括鼓吹对乌克兰军售有利于美国制造和就业，却对向以色列军售及以军如何使用美国武器讳莫如深，几乎所有对以色列军售的可知信息都是媒体挖掘出来的。

报告还提及，美国政府承认以色列可能使用美国武器“侵犯人权”，但声称没有足够的证据将美国武器与具体的违法行为联系起来。报告批评说，美国官员的辩解之词根本不可信，现有信息足以证明以色列的行径。如果拜登政府真正担心无辜巴勒斯坦人的生命，完全可以通过拒绝向以色列提供施暴工具来制止其暴行。

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