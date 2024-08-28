联合国文明对话国际日系列活动“中希文明交流互鉴对话”近日在四川省成都市“中华雷锋志愿者小镇”举行。希腊前总理乔治·帕潘德里欧，联合国艺术基金会主席、“2024中华雷锋志愿者特别行动计划”负责人车夫出席并开展对话。

图为车夫（右一）与乔治·帕潘德里欧（中）对话交流现场。

乔治·帕潘德里欧在对话环节中回顾了希腊文化的历史，指出其精髓在于不断学习与创新。他赞赏中国文化中的和谐与友好精神，并强调中国的大国担当对当今世界的发展至关重要，中国在努力探索实现共同富裕的同时，还在世界范围内发挥着重要作用，积极引导着更多国家走上实现共同富裕之路。在讨论东西方文化对现实生活的指导意义时，乔治·帕潘德里欧说，人类命运共同体理念深受国际社会认同，当前全球面临着共同的挑战，例如气候变化和消除贫困，各方应通过加强对话解决问题。

车夫在对话中阐述了对中西方文化和共同富裕理念的理解。他说，共同富裕不仅是经济层面的均衡发展，更应成为文化和精神层面的共同追求。无论是东方文化还是西方文化，最终都应致力于对社会的贡献，利他精神才是人类未来的共同方向。车夫还以雷锋精神和奥运精神为例，认为二者展示了东西方文化在追求卓越与奉献社会方面的共通之处。雷锋精神所倡导的无私奉献与自我超越，与奥运赛场上运动员们为荣誉而战、为团队而拼的集体精神交相辉映，共同诠释了人类文明的崇高价值。最后，他希望通过这样的交流互鉴，搭建起民心相通的桥梁，共同守护并传承人类文明的宝贵火种。

图为活动现场。

此次“中希文明交流互鉴对话”车夫与乔治·帕潘德里欧深度交流并达成共识，双方将在教育旅游和文化交流方面开展深度合作。

(责编：崔越、刘叶婷)