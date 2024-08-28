新华社北京8月28日电 据世界气象组织27日报告，近几十年来，西南太平洋的海平面上升幅度和海洋表面温度增幅均高于全球平均水平，极端天气事件大幅增加。对此，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯呼吁国际社会加大力度应对气候变化。

8月16日，在位于纽约的联合国总部，联合国秘书长古特雷斯对媒体讲话。新华社发（联合国供图/埃万·施奈德摄）

报告名为《2023年西南太平洋气候状况》，由古特雷斯和世界气象组织秘书长塞莱丝特·绍洛在南太平洋岛国汤加举办的太平洋岛国论坛上联合发布。古特雷斯说，全球海平面平均水平正以前所未有的速度上升，位于西南太平洋的诸多岛国所受影响尤为严重。

专家解释，温室气体排放加剧全球变暖趋势，导致大量冰盖加速融化，而海洋变暖使水分子膨胀，这些因素都导致海平面加速上升。

古特雷斯在报告中说，太平洋岛国平均海拔仅高于海平面一两米，其90%的人口居住地距离海岸线不超过5公里，半数基础设施距海岸不超过500米。

这是2021年6月30日在新西兰首都惠灵顿南部拍摄的海浪（资料照片）。新华社记者郭磊摄

报告指出，1993年至2023年间，全球海平面年均上升约3.4毫米，而西南太平洋部分区域同期海平面上升幅度是这一数值的两倍多。海平面上升导致风暴潮和沿海洪水发生的频率升高、程度加剧。

报告还显示，1981年至2023年期间，几乎整个西南太平洋区域海洋表面都在升温，新西兰东北部和澳大利亚南部平均每10年升温0.4摄氏度以上，而全球海洋表面温度每10年上升约0.15摄氏度。

古特雷斯表示，上升的海平面将“破坏渔业、旅游业和蓝色经济。在全球范围内，约10亿人生活在受海平面上升威胁的沿海地区。然而，尽管一定程度上的海平面上升现象无法避免，但其规模、速度和影响并非不可避免。那取决于我们如何决策”。

他在论坛上再次呼吁各国削减温室气体排放，加大力度应对气候变化。（王鑫方）

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