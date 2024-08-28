人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

美国报告一名东方马脑炎病毒感染者死亡

2024年08月28日15:20 | 来源：新华网
小字号

　　新华社洛杉矶8月27日电（记者谭晶晶）美国新罕布什尔州公共卫生部门27日发布公报说，该州一名感染东方马脑炎病毒的成年男子已死亡。这是该州近10年来首例人感染东方马脑炎病毒病例。

　　东方马脑炎是一种急性脑炎，因曾在北美洲东部流行而得名。据公报介绍，这名男子为该州汉普斯特德镇居民，因严重中枢神经系统疾病住院，后病重去世。他的东方马脑炎病毒检测结果呈阳性。此外，今年夏天以来，新罕布什尔州还在马匹及蚊子中检测到东方马脑炎病毒，邻近的马萨诸塞州、佛蒙特州等也出现了类似情况。

　　东方马脑炎病毒可通过蚊子叮咬传播，引起人和马出现东方马脑炎。该病是一种急性脑炎，患者感染后的初期症状包括发热、颈部僵硬、头痛、乏力等。据美国疾病控制和预防中心网站介绍，东方马脑炎是一种罕见但严重的疾病，目前尚无疫苗和针对性治疗药物，患者病死率约为30%，许多幸存者留有后遗症。

　　新罕布什尔州的流行病学家介绍说，该州通过蚊子叮咬传播的病毒包括东方马脑炎病毒、西尼罗病毒和詹姆斯敦峡谷病毒。从蚊子病毒阳性检测样本推测，今年美国东北部的新英格兰地区东方马脑炎病毒感染风险较高，建议公众户外活动时注意预防蚊虫叮咬。

(责编：崔越、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部