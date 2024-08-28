新华社洛杉矶8月27日电（记者谭晶晶）美国新罕布什尔州公共卫生部门27日发布公报说，该州一名感染东方马脑炎病毒的成年男子已死亡。这是该州近10年来首例人感染东方马脑炎病毒病例。

东方马脑炎是一种急性脑炎，因曾在北美洲东部流行而得名。据公报介绍，这名男子为该州汉普斯特德镇居民，因严重中枢神经系统疾病住院，后病重去世。他的东方马脑炎病毒检测结果呈阳性。此外，今年夏天以来，新罕布什尔州还在马匹及蚊子中检测到东方马脑炎病毒，邻近的马萨诸塞州、佛蒙特州等也出现了类似情况。

东方马脑炎病毒可通过蚊子叮咬传播，引起人和马出现东方马脑炎。该病是一种急性脑炎，患者感染后的初期症状包括发热、颈部僵硬、头痛、乏力等。据美国疾病控制和预防中心网站介绍，东方马脑炎是一种罕见但严重的疾病，目前尚无疫苗和针对性治疗药物，患者病死率约为30%，许多幸存者留有后遗症。

新罕布什尔州的流行病学家介绍说，该州通过蚊子叮咬传播的病毒包括东方马脑炎病毒、西尼罗病毒和詹姆斯敦峡谷病毒。从蚊子病毒阳性检测样本推测，今年美国东北部的新英格兰地区东方马脑炎病毒感染风险较高，建议公众户外活动时注意预防蚊虫叮咬。

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