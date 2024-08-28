新华社北京8月28日电 新一轮加沙地带停火谈判难破僵局，以色列与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）就多项议题争执不下。以色列一边参与停火谈判，另一边持续攻打加沙地带，对多处区域民众发布撤离令，极大阻碍人道主义救援。加沙当地人道主义救援深陷困境。

8月26日，在加沙地带北部的杰巴利耶难民营，巴勒斯坦人领取救济食物。新华社发（马哈茂德·扎基摄）

哈马斯斥美国“说谎”

美国白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比26日否认本轮谈判破裂的说法，称谈判具有“建设性”。

他说，在埃及首都开罗举行的停火谈判仍在推进，以色列和哈马斯低级别工作组将在数天内围绕停火、释放被扣押人员等议题磋商，涉及获释人员身份、人数及释放频次等细节。

8月27日，在以色列贝尔谢巴，获救的被扣押以色列人抵达医疗中心。以色列国防部27日说，一名被扣押在加沙地带的以色列人当天从一处地下隧道获救。新华社发（以色列国防军供图）

哈马斯高级成员塔希尔·努努26日接受卡塔尔半岛电视台采访时表示，美国发表的关于停火谈判进展的言论与事实不符，其目的是“支持占领方主张”。前一天，哈马斯还发表声明批驳有关停火协议即将达成的说法。

谈判斡旋方之一埃及的两名消息人士25日透露，以色列就哈马斯要求释放数名巴方在押人员持保留态度。

分析人士认为，美方围绕停火谈判向外界传递乐观信号意在为美国总统选举服务，希望借此提振民主党选情。眼下，巴以冲突已成为美国大选热点议题。民主党全国代表大会上周召开期间，会场外不断爆发示威活动，抗议人群要求美国政府在促进加沙地带停火止战中积极作为，停止偏袒以色列。

这是8月24日在加沙地带南部城市汗尤尼斯拍摄的以军袭击过后的景象。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

以色列参与停火谈判的同时并未停止攻势。据美联社报道，以军26日在加沙地带中部城市代尔拜拉赫郊区扩大攻势，并对加沙地带北部加沙城、中部迈加齐难民营以及南部汗尤尼斯市实施打击，共计导致包括4名儿童在内的至少26人死亡。

以军近来持续在汗尤尼斯、代尔拜拉赫等地散发传单要求民众撤离。联合国数据显示，以军要求撤离区域迄今占加沙地带总面积84%，加沙230万人口中约九成被迫辗转逃难，巴勒斯坦平民面临愈加严峻的生存挑战。

以军疏散令影响救援

联合国人道主义事务协调厅信息显示，以军自23日以来对代尔拜拉赫和加沙地带北部超过19个居民区下达3次撤离令，共计8000多人被迫逃离。由于撤离令覆盖区域涵盖联合国及其他人道主义救援机构所在地或位于其附近，15处援助人员住所和4座联合国仓库受到影响。

8月11日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯西北部地区，当地民众在以色列发出疏散警告后撤离。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

人道主义事务协调厅分管加沙地带的官员萨姆·罗斯说，加沙地带目前尚存90多处医疗服务站以及8至9处初级医疗设施，但救援设施运行情况“愈加艰难”。

联合国秘书长发言人斯特凡纳·迪雅里克说，以军撤离令导致联合国官员和救援人员不得不撤离原先驻在区域，即便一些机构能继续向巴勒斯坦平民提供援助，在加沙地带不断加剧的人道主义灾难面前，这些援助只是“九牛一毛”。

世界粮食计划署26日通报，由于以军不断扩大攻势、进入加沙地带的多条道路遭损毁、多处口岸被以方严控，这个联合国机构过去两个月来试图把2.4万吨食物运入加沙地带，但最终只运入了一半。

当前，加沙地带脊髓灰质炎病毒传播风险同样令人担忧。罗斯说，8月31日起将有3000多名工作人员为加沙地带的适龄儿童接种脊灰疫苗。“我们呼吁（冲突方）保持冷静，并敦促在加沙地带实施人道主义停火。”（王逸君）

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