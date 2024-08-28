新华社北京8月28日电 韩国最大在野党共同民主党27日敦促雇佣劳动部长官提名人金文洙主动放弃提名，缘由是后者日前在国会人事听证会上声称，生活在日本殖民统治朝鲜半岛时期的韩国先辈是“日本国籍”。

被批否定法统

金文洙26日在听证会上回答一名共同民主党籍议员关于历史认识的提问时，坚持他多年前发表的观点。“我们的国家在日本殖民时期被毁了，怎么可能存在（韩国）国籍这种东西？我们的国家被日本完全接管并强行吞并了。”

7月18日，游客冒雨游览韩国首尔的景点。新华社记者姚琪琳摄

被问及“我们的先辈是日本国籍还是韩国国籍”时，金文洙回答“是日本籍”，并称这是“常识”。

韩国《韩民族日报》报道，针对上述发言，在野党议员纷纷表达抗议，强调现行宪法序言中明确提到韩国国民“继承了‘三·一独立运动’所建立的大韩民国临时政府的法统”。

金文洙2018年在一场讲座中称无法赞同韩国建立于1919年的观点，认为对韩国而言，日本殖民统治时期“国家不存在”，否则怎么会有独立运动。批评者认为，这一言论否认韩国建立在1919年成立的大韩民国临时政府的基础上。

2022年8月3日，行人在韩国首尔光化门广场过马路。新华社记者王益亮摄

按照韩联社的说法，韩国成立于何年，长期是一个涉及意识形态的话题。朝鲜半岛1910年沦为日本殖民地。1919年3月1日，声势浩大的“三·一独立运动”爆发，当年4月11日，大韩民国临时政府成立。不少人把1919年视作大韩民国开国元年。

日本殖民统治朝鲜半岛期间实行同化政策，妄图削弱朝鲜民族的独立意识和反抗意志，但抵抗日本侵略的斗争从未停止。1945年8月15日，日本宣布无条件投降，朝鲜半岛获得解放。这一天从此被韩国定为光复节。1948年8月15日，韩国政府成立。对于日本殖民统治时期韩国人的所谓日本国籍，韩国政府概不承认。

金文洙的言论引发在野党议员离席抗议，听证会无法继续举行。

亲日史观受谴责

共同民主党代理党首朴赞大27日谴责金文洙的言论，称金文洙是“不可救药的尹锡悦政府最恶劣的反国家人物”。

尹锡悦最近再度渲染“朝鲜威胁”，暗指在野党阵营是“反国家势力”。

朴赞大说：“如果金文洙希望保留作为在最艰难时刻仍然斗争的前劳工活动家的一丝荣誉，今天应该主动放弃提名。”

这是2023年12月20日在韩国首尔拍摄的景福宫。新华社记者姚琪琳摄

金文洙曾经长期投身工会运动，维护劳工权益，先后担任三届国会议员和两届京畿道知事。他在尹锡悦执政后出任总统府直属社会对话机构经济社会劳动委员会的委员长，属部级官员，今年7月底获尹锡悦提名为雇佣劳动部长官。

有分析认为，共同民主党要求金文洙放弃提名，体现对尹锡悦政府亲日外交的不满。自上任以来，尹锡悦为改善韩日关系、推进韩美日安全合作，单方面对日让步，尤其是在日本殖民统治时期遭强征劳工的索赔问题上，推出被告日企不用掏一分钱的“第三方代赔”方案，引发韩国社会众怒。

最近，尹锡悦政府还改变此前韩国政府的立场，支持位于日本新潟县佐渡市的佐渡金山申遗。第二次世界大战期间，日本强征大量朝鲜半岛劳工在这座金矿从事繁重劳役。韩国在野党议员本月中旬赴佐渡金山实地调查发现，日方继续歪曲和否认强征劳工历史，相关展示物中唯一的文物是一个难以辨认的木制饭盒。

尹锡悦任命韩民族福祉财团前会长金亨锡为韩国独立纪念馆馆长，同样引发抗议。光复会等抗日独立运动团体认定金亨锡“亲日”，联合在野党阵营抵制今年8月15日的光复节官方庆祝仪式，改为单独举办活动。韩联社报道，这是韩国历史上首次分派举行光复节庆祝活动。

光复会会长李钟赞日前公开表示，歪曲历史真相的行为和亲日历史观最近在韩国抬头，使社会陷入混乱。光复会成员应展现捍卫正确历史观、坚定民族认同感的决心。朴赞大谴责尹锡悦政府发起“历史政变”、否定抗日独立斗争史且严重动摇国家认同感的根基。

尹锡悦15日在光复节贺词中没有提及历史问题，继续无视要求追究日方责任的民众呼声。总统府国家安保室第一次长金泰孝解释称，在历史问题上，“重要的是日本的心意”。在野党批评说，这无异于宣布尹锡悦政府是“亲日卖国政权”。（胡若愚）

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