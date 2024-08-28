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第二届“融”国际青少年文化艺术周在布鲁塞尔开幕

2024年08月28日14:04 | 来源：人民网-国际频道
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人民网布鲁塞尔8月27日电 （记者牛瑞飞）26日，第二届“融”国际青少年文化艺术周在布鲁塞尔开幕。今年的主题是“和平绿色与友爱”，组委会征集了五十余幅中国儿童画作，孩子们用自己的画笔，展开想象力的翅膀，用颜色描绘出友爱，表达对世界和平的期盼。

开幕式上，中国驻比利时使馆参赞高炜在致辞中指出，布鲁塞尔作为一座历史悠久的国际化大都市，城市居民来自不同的种族和民族背景。多元文化社区不仅为城市增添了丰富的文化景观，更促进了跨文化的交流和理解。第二届“融”国际青少年文化艺术周在布鲁塞尔移民博物馆举办也显得意义非凡。

他表示，本次文化艺术周以“和平绿色与友爱”为主题，与中国提出的构建人类命运共同体理念不谋而合。希望中欧少年儿童以艺术周为契机，通过绘画、音乐、武术等多种艺术表现形式，感受并体验不同民族和地域的文化、艺术魅力，深化中比、中欧友谊。

布鲁塞尔移民博物馆馆长勒芒表示，希望通过儿童画展，茶艺交流等活动，更多的展示华人社区的风采，加深本地民众对中国文化的了解和认知。

“融”艺术周组委会名誉主席、知名作曲家钢琴演奏家左汉表示，去年7月首届“融”艺术周举办，中欧小画家们创作的350多幅画作在欧盟媒体俱乐部和布鲁塞尔移民博物馆展出，得到了多家中欧媒体的报道。之后，“融”艺术周受邀，于2023年12月在北京奥加美术馆举办了闭幕展，展出近200幅画作，驻京各界嘉宾一起见证了“融”艺术周的圆满落幕。

巴基斯坦驻欧盟使团参赞萨吉尔在开幕式上表示，这次能有机会在欧盟首都看到来自中国青少年的画作，品尝地道的中国茶，亲身体验功夫武术，这样的机会太难得了。

孩子们与鲁汶大学武术老师，北少林长拳传人罗师傅学习中国功夫。比利时维他命文化传媒供图

孩子们与鲁汶大学武术老师、北少林长拳传人罗师傅学习中国功夫。比利时维他命文化传媒供图

开幕式上，孩子们与鲁汶大学武术老师、北少林长拳传人罗师傅进行互动。旅比抒情女高音歌唱家李敏带来了《茉莉花》与《花木兰》两首经典曲目，赢得观众喝彩。同时，作为本次活动的重头戏——中摩茶艺对话，已经连续举办了三场。来宾们围坐在茶台前，欣赏茶艺，“以茶会友，以茶致和”。

在博物馆的户外花园来宾品味中国茶艺。比利时维他命文化传媒供图

来宾在博物馆的户外花园品味中国茶艺。比利时维他命文化传媒供图

“融”国际文化艺术周于2023年首次举办，该项目致力于推动国际文化交流与合作、增进人们对彼此文化的了解和认知。本次活动由“融”艺术周组委会主办，比利时维他命文化传媒承办，为期一周。

(责编：于洋、刘慧)

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