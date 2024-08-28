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泰国总理与泰国中华总商会探讨中泰经贸合作

2024年08月28日13:35 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷8月28日电 （记者孙广勇）8月23日，泰国新任总理佩通坦·钦那瓦会见泰国中华总商会主席林楚钦一行。

林楚钦代表泰国华侨华人、华商企业向佩通坦荣任泰国总理表示祝贺。佩通坦和林楚钦就泰国当前经济状况和应对措施等进行了商讨，并就深化新时期泰中友好关系、商贸往来与投资合作等进行了深入的交流与座谈。泰国副总理兼财政部部长皮猜参加座谈会。

佩通坦感谢林楚钦等华商企业对泰国政府的大力支持，肯定泰国中华总商会和泰国华侨华人对泰国经济社会发展、泰中友好合作所做出的重要贡献。佩通坦表示，本次会谈希望听取泰国重要机构、企业的宝贵建议。她强调，泰国需要提振经济信心，明确国家公私营经济结构，提出债务解决方案，解决贸易逆差问题，加强政府和商协会、企业合作，积极进行绿色经济转型。

座谈中，林楚钦就中泰两国当前在贸易、投资等方面面临的深层次问题，进行了详细的剖析，并在泰国对华贸易、中国企业在泰经营等方面提出了多项建议性意见。

林楚钦表示，泰国中华总商会是泰国华侨华人、华商企业的聚集地，成立114年来，一直发挥着连接泰中各领域友好合作桥梁的作用。我们支持新届政府顺利执行经济和社会政策，实现国家繁荣昌盛，人民幸福。

(责编：于洋、刘慧)

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