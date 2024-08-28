新华社北京8月28日电 印度气象研究专家在一份报告中警告，受气候变化影响，印度致命雷击事件数十年来明显增加，每年导致该国近1900人死亡。

8月20日，在印度阿加尔塔拉市郊，人们走在积水的道路上。新华社发

法新社27日援引一个印度研究团队在国际期刊《环境、发展与可持续性》上发表的报告说，1967年至2020年，印度有超过10万人因遭雷击身亡，其中2010年至2020年因雷击身亡的人数急剧增加。数据显示，2003年至2020年间印度各地死于雷击的年均人数，比1967年至2002年的这一年均数多出约60%。该研究团队由印度东部奥迪沙邦的法基尔·莫汉大学牵头。

报告说，结果表明，印度每年发生的雷击事件在“稳步增加”，成为气候变化所引发自然灾害中的主要致死事件。

尽管报告关注的是死亡数据而非雷击次数，但报告提到，“印度的雷击事件正变得越来越难以预测”。

研究人员说，由于全球气候变暖，雷击频率正在增加，并引发一系列极端天气。温度越高，空气中所容纳的水分就越多，这些水蒸气上升后在高空冷却并凝结形成积雨云，云中产生正负电荷，并与地面的正电荷相互作用引发闪电。

印度每年6月至9月是季风雨季，雷雨天气频发。报告说，预警系统不完善以及缺乏降低风险的意识，也是导致印度雷击事件致死率高的原因。

按照法新社说法，雷击造成的群体性死亡事件在印度常见。当狂风暴雨来临，该国一些地区的田间劳作者可能会聚集在树下避雨。

报告还说，在印度有记录的雷击致死人数“呈上升之势”，过去20年的增幅相对最高，因此迫切需要完善应对措施。（刘江）

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