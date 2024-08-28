新华社内罗毕8月27日电 专访：技术交流与数字创新助推肯中经贸合作——访肯尼亚经济学家詹姆斯·希克瓦蒂

新华社记者许嘉桐 代贺

肯尼亚著名经济学家、肯尼亚智库区域间经济网主任詹姆斯·希克瓦蒂日前在内罗毕接受新华社记者专访时表示，技术交流和数字创新是推动肯中经贸合作关系进一步深化的关键。

希克瓦蒂表示，中国提供的实用技术对肯尼亚至关重要。肯尼亚应建立促进两国专家交流的平台，以实现技术转移和协同发展。“中国拥有广泛的技术解决方案，这些方案很贴近我们的情况。肯尼亚是一个旅游国家，想开酒店的人可以便捷地从中国获得酒店厨房解决方案，满足客人的需求。”他说。

希克瓦蒂强调非洲发展数字技术和人工智能的重要性。他认为，应搭建一个知识技能交流培训平台，增加肯尼亚年轻人与中国专家的互动，推动肯尼亚数字技术的升级与创新。谈及数字经济，希克瓦蒂说，虽然肯尼亚有M-Pesa这样的移动支付工具，但肯尼亚数字经济与中国相比还存在很大差距，双方在该领域合作空间巨大。

希克瓦蒂长期倡导贸易自由化，认为这是破解非洲贫困问题的关键。近年来，中国积极建立非洲农产品输华“绿色通道”，肯尼亚牛油果等农产品得以进入中国市场。希克瓦蒂说，中国是肯尼亚牛油果的重要买家，肯尼亚特别渴望加强与中国在农业方面的合作，以延伸农业产业链，提高产品附加值。

希克瓦蒂谈到，中国在帮助肯尼亚利用自身资源实现发展目标方面发挥了重要作用。例如，中国制造商提供的太阳能板满足了肯尼亚市场对太阳能解决方案的需求，中国还帮助肯尼亚修建多个用于灌溉和供水的水坝。通过修建连接城乡的公路等基础设施，中国人为肯尼亚减贫作出了实实在在的贡献。“有了这些公路，农民可以把农产品从农场运到市场，从一个城市中心运到另一个城市中心，得到更多收益。”

对于9月将在北京举行的2024年中非合作论坛峰会，希克瓦蒂充满期待。他表示，相信非中双方将共同推动世界的和平与繁荣。

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