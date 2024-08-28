新华社开罗8月27日电 题：中国电动汽车在埃及备受青睐

新华社记者张健 姚兵

今年以来，中国电动汽车在埃及的销量大幅增加。埃及官方数据显示，一季度，埃及登记上牌的电动汽车数量超过1419辆，几乎是过去三年总数的三分之一，其中绝大部分产自中国。

保拉·穆尼尔多年来一直驾驶燃油汽车。前不久，他购入一辆比亚迪宋L运动型多功能车，一说起来就赞不绝口。“我这辆车充一次电可行驶600多公里，中国电动汽车在技术和电池质量方面做得很棒！”穆尼尔告诉记者，比亚迪、吉利、极氪、蔚来等中国电动汽车品牌正受到越来越多埃及人青睐。在他的推荐下，一些朋友也购买了中国电动汽车。

开罗一家电动汽车销售门店的负责人塔梅尔·萨布里说，人们倾向于购买具有价格优势且质量好的电动汽车，中国电动汽车就具备这些特点。

中国电动汽车在埃及市场广受欢迎，也与埃及政府正在加快推动能源转型有关。埃及汽车经销商协会主席乌萨马·阿卜杜勒-马吉德介绍，埃及政府自2021年起开始关注进口电动汽车，当时埃及总统塞西发起一项名为“绿色出行”的重要倡议。倡议分两部分：一是重点更换车龄超过20年的汽车，二是鼓励使用电动汽车并为之建设完善的基础设施。

据了解，相对于燃油车进口的高关税，埃及对电动汽车进口实行“零关税”政策。同时，埃及也在加速布局电动汽车充电设施。2020年，埃及只有12个充电站，如今充电站数量已超过1200个。埃及政府还鼓励外国汽车公司在埃及建厂投产。2022年，埃及政府启动汽车产业本土化国家战略，并成立由总理亲自领导的汽车工业最高委员会，以推动汽车特别是电动汽车生产的本土化。

埃及汽车界人士普遍认为，中国电动汽车对世界电动汽车行业的发展产生重大影响，与中国在电动汽车制造方面的合作将助力埃及电动汽车产业本土化战略的实施。记者了解到，埃及GV投资公司与中国一汽集团于今年上半年达成合作协议，计划于2025年一季度开始在埃及生产中国一汽的平价电动汽车。GV投资公司计划在未来3年到5年，使车辆65%的零部件实现本土化生产，并将产品出口至中东、非洲、欧洲和拉丁美洲。

“在不久的将来，我们将看到不止一个中国品牌的电动汽车完全在埃及生产。”马吉德对记者说。

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