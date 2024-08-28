与会嘉宾共同为中日通航50周年纪念图片展开幕剪彩。冯学敏摄

人民网东京8月27日电 （孙璐、滕雪、许可）8月27日，为纪念中日通航50周年，由中国国际航空日韩地区支社联合日本航空株式会社主办的中日通航50周年纪念图片展开幕式在东京举行。中国驻日本大使馆临时代办施泳、日本前首相鸠山由纪夫、中国国际航空日韩地区支社支社长冯力、日本航空株式会社执行役员西原口香织、日中协会理事长濑野清水、日本摄影家协会会长熊切大辅、在日中国企业协会会长王家驯、东京都日中友好协会副会长永田哲二、世界华人摄影联盟副主席冯学敏以及各界代表百余人出席了开幕式。

开幕式现场。人民网 许可摄

1974年9月29日，根据《中日航空运输协定》，中日第一条互飞航线正式开通，架起了中日两国的空中桥梁，也开启了中日友好交流的新篇章。

中国驻日本大使馆临时代办施泳致辞。人民网 许可摄

施泳对此次活动的举办表示衷心祝贺。施泳指出，中日同为世界主要经济体，既是近邻又互为重要经贸合作伙伴。回顾历史，伴随新中国的成立与发展，民航成为国家建设、外交发展的排头兵，1974年中国民航及日航双双开通中日航线，在中日关系发展史上写下浓墨重彩的一笔。弹指一挥间，中日航线开通已经50年，对于中日关系来说，是两国间不断深化合作与交往的最好见证。站在新的起点再接再厉，共同期待下一个辉煌的50年。

日本前首相鸠山由纪夫致辞。人民网 许可摄

鸠山由纪夫谈到，50年前，在日中两国先辈的努力下，定期航班正式开通，架起了沟通民心的桥梁。过去他曾多次访华，正是受益者之一。航空业界对于日中民间交流互访发挥着重要作用。期待下一个50年，航空业为两国关系改善作出更大贡献。他呼吁日中两国坚持战略互惠关系定位，推动友好关系不断向前发展。

中国国际航空日韩地区支社支社长冯力致辞。人民网 许可摄

冯力致辞时表示，本次中日通航50周年纪念图片展，用极具代表性的50幅图片，捕捉了50年的历史瞬间，回顾了50年的光辉历程，展示了50年的发展成就。希望通过此次展览，唤起大家的往日回忆，定格永恒的纪念，开创中日航线下一个50年的美好未来。

日本航空株式会社执行役员西原口香织致辞。人民网 许可摄

西原口香织在讲话中提及，半个世纪前，日航与中国民航开通了两国间的第一个定期航班。此后历经挑战与成长，双方对两国经济、文化和旅游发展作出了积极贡献并为此深感自豪。她对与国航多年来的合作表达了衷心感谢，指出共同走过的50年历程是两家公司携手努力的结果，希望未来深化合作，推动两国友好关系进一步向前发展。

日中协会理事长濑野清水致辞。人民网 许可摄

濑野清水回忆道，在直飞航班开通前，从东京到北京需要两天的旅程，而如今不到三个小时便可抵达，大大缩短了两国之间的距离，促进了经济和文化交流，也加深了两国人民的理解和友谊。在过去的50年里，尽管风雨兼程，但两国之间的民间交流依然稳固，这离不开双方航空公司的积极贡献，期待日中友好关系在下一个50年里取得更大的成就。

在日中国企业协会会长王家驯致辞。人民网 许可摄

王家驯表示，今年正值新中国成立75周年，在这一重要历史节点举办此次活动意义非凡。50年来，中国国际航空日韩地区支社为两国间的文化、经贸及友好交流作出了积极努力和重要贡献。国航作为在日中企协的重要成员和副会长单位，在促进协会发展和履行社会责任方面也同样取得了出色的成绩。

图片展现场。人民网 许可摄

作为中日航线通航50周年庆典的一环，本次图片展得到了中国驻日本大使馆、在日中国企业协会、人民网日本株式会社的大力支持和协助。展览共分航空历史足迹、航空制服演变、中日通航复航、机上服务、社会贡献五个部分，旨在重温初心，交流互鉴，面向未来，增进发展。展出的50组图片均为以国航为代表的中国民航与日本航空各界，在两国人员交往各个重要历史节点期间的珍贵图像记录。

世界华人摄影联盟副主席冯学敏现场点评。人民网 许可摄

除了一幅幅生动的图片外，活动现场还播放了国航制作的纪念中日通航50周年短片，介绍了国航日本航线网络的发展历程以及为推动中日经贸、人员往来和文化交流作出的积极贡献。

冯学敏对本次纪念图片展甄选出的50组照片进行了现场点评。通过这些影像，可以切身感受到50年来，中日两国航空事业的发展以及一代又一代的中日友人、航空人为两国的通航、互动以及友好往来励精图治、不断创新的航空精神。

中国国际航空日韩地区支社支社长冯力为中国驻日本大使馆临时代办施泳等嘉宾介绍展出图片。人民网 许可摄

中国国际航空是中日空中运输的重要承运人，多年来励精图治、不断发展。国航是星空联盟的骨干成员，飞机保有量为933架，集团成员包括深圳航空、山东航空、澳门航空在内的8家航空公司，合计在中日之间运营27条航线，周航班量508班次，目前运力恢复至2019年的93%，国航系运力份额在中日市场各承运人中居于首位。目前，国航在日本8个城市设有营业部，提供日本国内9个机场直达中国主要城市的航班。

(责编：于洋、刘慧)