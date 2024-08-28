人民网撒马尔罕8月27日电 （记者李强）8月26日，为期五天的第十三届“东方的旋律”国际音乐节在撒马尔罕列吉斯坦广场举行隆重开幕式，来自中国、韩国、俄罗斯、巴基斯坦、西班牙、匈牙利、西班牙、美国等80余个国家和地区的400多名歌手和艺术团体参与演出和比赛。乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫出席活动并致辞。

乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫致辞。人民网记者 李强摄

沙夫卡特·米尔济约耶夫总统指出，国际音乐节被称为“东方的旋律”，但今天就其本质和意义而言，它已成为“世界旋律”。当前，一个全新的、不稳定的、紧张的世界地缘政治格局正在形成，在此背景下，真正的艺术、音乐和文学，来自神圣的源泉，颂扬人文主义的理想，应该作为一股肯定生命的力量进入舞台，为人们带来和平与善良。

参加国际音乐节的中央戏剧学院老师田依凡在接受记者采访时表示，来自中国音乐学院的沈桢瑜、朱正怀，中央戏剧学院的赵雅祺作为参赛选手，参加音乐节竞赛环节。为此，精心挑选了四首来自中国广袤大地上的不同地区、不同类型的中国民族声乐作品，采用全新的音乐配器风格，呈现中国民族音乐的魅力，展现中国音乐的多元融合特色。

田依凡说：“我们很荣幸能代表中国参与此次‘东方的旋律’国际音乐节及相关文化交流活动，希望能将中国民族音乐的独特魅力不断传播，为世界音乐文化发展做出贡献。”

“东方的旋律”国际音乐节由联合国教科文组织赞助举办，乌兹别克斯坦于1997年举办首届国际音乐节，此后每两年举办一届。该音乐节已发展成为乌兹别克斯坦及中亚地区最重要的音乐盛会之一。

参赛国家国旗巡游。人民网记者 李强摄

开幕式演出现场。人民网记者 李强摄

开幕式演出现场。人民网记者 李强摄

(责编：于洋、刘慧)