人民网北京8月27日电 （王婧、舒克里）8月21日，由外交部、教育部、贵州省人民政府共同主办的2024中国—东盟教育交流周在贵阳市拉开帷幕。接受人民网采访的两位马来西亚驻华使节均表示，今年是马来西亚第11次参加中国—东盟教育交流周。教育是中马关系中重要的一环，双方领导人多次强调要深化教育合作，并签署了一系列谅解备忘录。此次活动为落实两国领导人共识、增进两国人文交流、推动中马关系行稳致远提供了良好的平台。

马来西亚驻南宁总领事馆总领事阿哈默·法蒂尔·伊斯迈尔在接受人民网专访时表示，中国在大数据、人工智能和自动化领域的技术研发与产业应用方面走在世界前列，马来西亚非常重视与中国在职业技术教育与培训方面的合作。“与马来西亚及其他国家相比，中国产业生态丰富，马来西亚留学生到中国学习后，有更多机会了解并进入不同领域工作。”

法蒂尔表示，青年是两国关系的未来，促进两国青年往来，才能培养两国民心相亲的基础，推动两国关系更进一步。“尽管对很多马来西亚学生而言，赴中国留学面临语言障碍的挑战，但我认为这样的挑战是机遇而非阻碍。”

马来西亚驻南宁总领事馆总领事阿哈默·法蒂尔·伊斯迈尔在2024中国—东盟教育交流周期间接受人民网专访。人民网 王婧摄

马来西亚驻华大使馆教育参赞沙烈胡丁在接受人民网专访时表示，“许多中国高校要求留学生在毕业前通过汉语水平考试四级，这对于非华裔的马来西亚留学生而言的确是个挑战，但是，学生们能从中受益。我认为学生们掌握中文后才能在高科技领域与其他从业人士更好地交流，拥有更好的发展。”

马来西亚驻华大使馆教育参赞沙烈胡丁在2024中国—东盟教育交流周期间接受人民网专访。人民网 王婧摄

法蒂尔表示，建交50年来，无论国际风云如何变幻，马中一直是好伙伴，这是马中关系独特的底色。未来将继续深化同中国的教育合作，推动中马产教国际合作中心的建设，助力两国关系发展。

(责编：苏缨翔、刘慧)