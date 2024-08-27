新华社北京8月27日电（记者刘艺、吴子钰）为期4天的武警部队“长城-2024”反恐国际论坛27日上午在中国人民武装警察部队特种警察学院开幕。

论坛以“无人化反恐作战”为主题。开幕式上，武警部队上将司令员王春宁作主旨演讲，聚焦构建人类命运共同体理念和三大全球倡议，提出4点防范和打击恐怖主义建议，得到各国与会代表广泛赞同。

论坛区分反恐战略研讨和专业研讨，主要设置“无人化反恐装备器材”“无人化反恐战法手段”“无人化反恐训练及人才培养”3个议题。论坛期间，与会代表还将参加训练课目展示、无人化装备观摩、“胜利号角”音乐会等活动。

本届论坛在参会国家数量、代表团层级方面较往届均有突破。50多个外国同类部队的170余名外方代表远道而来，与150余名中方代表共同参会。

武警部队是国家反恐维稳的重要力量。“长城”反恐国际论坛自2016年首次举办以来，已成功组织4届，着力打造具有中国特色和武警部队特点的对外交往国际品牌，旨在凝聚共识、加强交流、携手合作，构筑全球反对恐怖主义的铜墙铁壁。

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