新华社日内瓦8月27日电（记者石松）中国常驻联合国副代表耿爽26日在瑞士日内瓦出席“重申捍卫国际人道法的承诺”主题研讨会时强调，中国一贯积极推动国际人道法的落实。中方愿同各方一道，做国际人道事业的积极拥护者、参与者、贡献者，不断促进以《日内瓦公约》为代表的国际人道精神发扬光大。

耿爽表示，《日内瓦公约》是国际人道法的核心，也是人道精神的集中体现。《日内瓦公约》所庄严宣誓的人道主义原则，是凝聚不同文明的最大共识。当前，国际形势变乱交织，从加沙到乌克兰，从苏丹到也门，战争冲突此起彼伏。联合国安理会发出的有关人道主义呼吁未能得到有效响应，落实以《日内瓦公约》为代表的国际人道法仍面临严峻挑战。

耿爽就捍卫国际人道法提出四点看法：一是坚持以人为本，国际社会应推动对话协商，开展预防外交，从根本上保护平民免受战争之苦；二是坚持国际法治，恪守《联合国宪章》宗旨和原则、维护国际法权威、维护以国际法为基础的国际秩序是捍卫国际人道法的最好方式；三是坚持多边主义，《日内瓦公约》是多边主义的伟大成就，遵守《日内瓦公约》所承载的人道主义原则有赖于国际社会的共同信念、集体行动、团结合作；四是加强协调合作，联合国安理会应发挥自身职能，大力推动国际人道法的普遍统一适用，联合国人道机构应依据《联合国宪章》和联大46/182号决议开展工作。希望所有利益攸关方的努力汇聚在一起，形成捍卫国际人道法的强大合力。

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