人民网曼谷8月27日电 （记者章念生、张矜若）8月26日，博鳌亚洲论坛在泰国曼谷举行“世界的未来：亚洲的视角”圆桌会议。中共中央政治局委员、外交部长王毅致贺信，联合国大会主席弗朗西斯发表视频致辞。博鳌亚洲论坛秘书长张军主持开幕式并致欢迎辞。论坛理事长潘基文、泰国前副总理兼外长敦、泰国外交部次长艾斯丽、联合国副秘书长兼联合国亚太经社会执行秘书阿里沙赫巴纳等分别在开幕式上致辞。

与会嘉宾在开幕式后集体合影。 人民网记者 张矜若摄

与会嘉宾肯定博鳌亚洲论坛作为亚洲和新兴经济体的重要对话平台的作用。

王毅在贺信中表示，在当前百年变局加速演进、世界经济增长放缓、全球发展议程面临挑战背景下，博鳌亚洲论坛呼应联合国未来峰会，以“世界的未来：亚洲的视角”为主题举办此次会议恰逢其时，具有重要意义。

弗朗西斯在视频致辞中表示，曼谷圆桌会议非常及时，是具有里程碑意义的联合国未来峰会的战略先驱，将放大亚洲不同的声音、观点和行动，为促进地区和全球和平与繁荣发挥重要作用。

敦表示，圆桌会汇集了21个联合国机构的曼谷召集亚洲顶尖的头脑开会，让世界听到亚洲声音，协助联合国未来峰会制定新的全球议程，塑造更好的明天。

艾斯丽说，本次会议距联合国未来峰会只有数周，圆桌会展现了亚洲正引领加速可持续发展目标的努力，相信会议的讨论和成果将为全球行动注入动能。

嘉宾们一致认为，亚洲应发挥重要作用，引领可持续美好未来。

弗朗西斯表示，亚太地区是全球经济增长的引擎，出色的数据表现展现增长与韧性；拥抱开放的区域主义，相互尊重、平等处理地区事务；加快区域经济一体化进程，确保全球供应链的稳定和韧性。

艾斯丽表示，区域全面经济伙伴关系协定是地区集体行动的最大成功，亚洲应在全球经济大潮中力挽狂澜，发掘新兴市场和未来工业的经济潜力。

阿里沙赫巴纳表示，亚洲应推进以人为本的发展，不让一人掉队。应利用数字技术推动创新，投资可再生能源、具有气候韧性的基础设施和农业，加强地区合作与团结。

张军呼吁，在世界面临何去何从、联合国即将召开未来峰会的重要时刻，亚洲将担负起责任，加强战略协作，共创亚洲与世界的美好未来。

与会嘉宾在开幕式致辞中赞赏亚洲特别是中国为实现可持续发展目标作出的巨大努力。

弗朗西斯称赞地区各国致力于为加快落实2030可持续发展议程不懈努力，在可持续基础设施、气候韧性和可再生能源等领域正发挥领导作用。

潘基文表示，中国作为人口大国，在短短八年时间内实现近1亿贫困人口全部脱贫，创造了世界减贫史上的中国奇迹。中国和亚洲的可持续发展实践，对2030议程具有积极意义，给世界带来信心和希望。

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