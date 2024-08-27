人民网曼谷8月26日电 （记者张矜若）万象消息：8月23至24日，由教育部中外语言交流合作中心主办、老挝华文教育联合会承办的2024-2025年度赴老挝国际中文教育志愿者到任大会暨志愿者项目20周年风采展在老挝万象举行。

活动现场嘉宾与志愿者集体合影。活动主办方供图

中国驻老挝大使馆公使衔参赞王畅、一等秘书卫彦雄，老挝华文教育联合会会长林俊雄、老挝全国总工会人力发展培训中心主任乌赛·梢帕占，国立大学孔子学院中方院长罗明、苏发努冯大学孔子学院院长宋旻英、老挝中联部友好和平处处长杨剑峰、教育部中外语言交流合作中心管理教师赵玉玺、杨念，以及来自各教学单位、主流媒体、援老医疗队、南方航空等单位代表和志愿者教师共120余人出席活动。

王畅在致辞中对志愿者们的到来表示热烈欢迎，鼓励志愿者们在未来的教学工作中发扬志愿者精神，促进中老教育文化交流。他指出，使馆始终高度重视援老挝中文教育合作，关心志愿者老师的工作和生活，期望志愿者们发挥“民间使者”的作用，为传承和巩固中老友好合作做出自己的贡献。

林俊雄表示，国际中文教育志愿者是中老两国文化交流的桥梁，老挝中文教育事业的蓬勃发展离不开志愿者的贡献。希望各位志愿者认真履行职责，争当中老两国语言文化交流的使者，为老挝中文教学事业开创出崭新的局面。

赵玉玺表示，今年是国际中文教育志愿者项目20周年，20年来，语合中心累计向老挝派出850余名志愿者教师，不断支持老挝中文教育事业发展。历任志愿者教师发扬志愿者精神，敢于吃苦、甘于奉献，为老挝培养了数万的中文人才。希望新任志愿者老师们再接再厉，为再创国际中文教育事业佳绩和增进中老两国人民友谊贡献自己的力量。

活动现场嘉宾访谈环节。活动主办方供图

本次活动还特别邀请了中国驻老挝大使馆办公室主任刘基佑和中国第十一批援老专家医疗队为志愿者分别开展“领事保护与协助”和“援老医疗队事迹和老挝常见传染病预防与诊治”讲座，以生动鲜活的案例为志愿者到岗后的健康安全提供了指导建议和宝贵经验。

活动期间，管理教师还组织召开了志愿者管理工作会议和教学单位座谈会，分别就志愿者在任管理、注意事项和志愿者项目合作事宜等做了重点交流介绍。

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