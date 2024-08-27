人民网法兰克福8月26日电（记者刘赫）8月26日，中国银行法兰克福分行SGS债券在法兰克福证券交易所上市。中国驻法兰克福总领馆、法兰克福证券交易所、渣打银行等各界嘉宾30余人参加挂牌仪式。

SGS是可持续发展挂钩贷款、绿色贷款和社会责任贷款（Sustainability-linked, Green and Social Loans）三类贷款合集的简称，该债券为全球首笔SGS债券，规模为25亿元人民币，品种为2年期固息，于8月13日成功发行。

中国银行法兰克福分行负责人与多位来自金融界和企业界的嘉宾共同见证全球首支人民币SGS债券在法兰克福上市。法兰克福证券交易所供图

此次在法兰克福证券交易所挂牌上市，进一步丰富了产品交易渠道，是中国银行在推动金融市场ESG创新，建设德国人民币市场新的进展。人民币SGS债券的上市不仅为欧洲投资者提供了多元化的投资选择，也进一步增强了人民币在国际市场的影响力。

作为欧元区首家中国人民银行指定的人民币清算行和德国唯一人民币清算行，中国银行一直是ESG金融的先行者和探路者，自2016年以来陆续设立了多个ESG金融产品管理框架，在资本市场屡次创下ESG产品全球首发记录，在稳慎扎实推进人民币国际化、支持全球经济社会可持续发展方面发挥了重要作用。

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