人民网内罗毕8月26日电（记者黄炜鑫）坦桑尼亚桑给巴尔消息：坦桑尼亚桑给巴尔总统姆维尼26日在桑给巴尔总统府接见中国援桑给巴尔血吸虫病防治二期项目第一批专家组，向全体队员授勋、颁发奖章及纪念证书，以表彰他们对桑医疗卫生事业作出的贡献。

授勋现场合影。专家组供图

姆维尼在授勋仪式上感谢中方多年来在医疗和公共卫生领域对桑提供的无私帮助，感谢专家组对当地民众提供救治服务，培训血吸虫病防治专业技术人才，助力完善桑疾病防控体系，期待通过该防治项目进一步加深两国友谊，拓展公共卫生领域合作。

中国驻桑给巴尔代总领事张明表示，中方贯彻构建人类卫生健康共同体理念，与桑方不断加强公共卫生领域合作。作为公共卫生援外的典型代表，防治项目建立起适合桑给巴尔乃至非洲其他国家的血吸虫病防控体系和长效工作机制，助桑提升公共卫生服务水平。

中国援桑给巴尔血吸虫病防治二期项目第一批专家组组长、江苏省血吸虫病防治研究所研究员黄玉政期待在接下来的项目执行中能继续得到桑方大力支持，通过双方共同努力，帮助桑给巴尔消除血吸虫病。

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