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俄罗斯与乌克兰互相发动大规模空袭

2024年08月27日08:49 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科/基辅8月26日电　俄罗斯与乌克兰26日互相发动大规模空袭。袭击造成乌境内停水停电，俄罗斯多地基础设施受损。

　　俄国防部26日通报说，防空部队在俄萨拉托夫州、库尔斯克州、别尔哥罗德州、布良斯克州、图拉州、奥廖尔州、梁赞州和雅罗斯拉夫尔州上空击落22架乌克兰无人机。

　　萨拉托夫州地方卫生部门表示，当天乌无人机对该州的袭击造成4人受伤。雅罗斯拉夫尔州州长叶夫拉耶夫26日说，乌军无人机试图袭击该州一处炼油厂。

　　《乌克兰真理报》26日报道说，乌军当天出动无人机，袭击了位于俄萨拉托夫州恩格斯市的俄军用机场。

　　乌克兰空军26日在社交媒体上说，当天清晨，乌基辅市、基辅州、哈尔科夫州、苏梅州、波尔塔瓦州、文尼察州、基洛沃格勒州、第聂伯罗彼得罗夫斯克州、伊万诺－弗兰科夫斯克州、利沃夫州和敖德萨州等地遭到俄军空袭，乌克兰多地出现停水、停电。利沃夫州军事行政长官科济茨基当天说，俄军当天袭击了该州能源设施。乌空军当天凌晨发布消息说，在俄领空中发现了11架图-95战略轰炸机。

　　乌克兰总统泽连斯基26日在社交媒体上说，乌方正统计空袭造成的损失情况，俄空袭针对的是乌“关键民用设施”。

　　俄罗斯国防部26日发布通报说，俄军当天使用高精度远程空基和海基武器，对保障乌克兰军工综合体的能源基础设施进行了大规模集群打击。据俄罗斯媒体报道，俄方当天袭击目标包括敖德萨州一处能源设施和伊万诺－弗兰科夫斯克州一处存放战机的机库。

(责编：崔越、刘叶婷)

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