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坦桑尼亚桑给巴尔总统向中国援桑医疗队授勋

2024年08月27日08:47 | 来源：新华网
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　　新华社达累斯萨拉姆8月26日电（记者华洪立）坦桑尼亚桑给巴尔总统姆维尼26日在桑给巴尔总统府接见第33期中国援桑医疗队，向全体队员授勋、颁发奖章及纪念证书，以表彰他们对桑医疗卫生事业作出的贡献。

　　姆维尼在授勋仪式上感谢过去60年来中国政府对桑给巴尔医疗卫生事业作出的杰出贡献，高度赞扬中国医疗队的辛勤工作和无私奉献。他指出，中国医疗队不仅用先进的医疗技术医治当地患者，而且主动培训当地医学生和医生，为桑给巴尔的医学事业发展储备了人才。姆维尼表示，第33期医疗队对桑给巴尔的腹腔镜微创技术发展作出了非同寻常的贡献，使当地医生的腹腔镜技术从无到有并有了质的飞跃。

　　第33期援桑给巴尔医疗队队长蒋国庆表示，中国医疗队将继续同桑给巴尔加强卫生合作与交流，为当地人提供优质医疗服务，为中非友谊贡献更大力量。

　　据悉，第33期中国援桑给巴尔医疗队自去年9月抵桑以来，累计接诊门诊患者接近4万人次，举办20次大型义诊活动。医疗队即将完成为期一年的援外工作并于近日回国。

　　坦桑尼亚联合共和国由坦噶尼喀和桑给巴尔两部分组成。中国自1964年开始向桑给巴尔派出医疗队。

(责编：崔越、刘叶婷)

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