人民网约翰内斯堡8月26日电 （记者邹松）26日上午，中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队授勋仪式在桑给巴尔总统府隆重举行。桑给巴尔总统侯赛因·阿里·姆维尼，桑给巴尔卫生部部长纳索尔·马兹伊，中国驻桑给巴尔代总领事张明以及中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队全体队员出席了此次授勋仪式。

桑给巴尔总统（第一排中）与全体医疗队队员合影。中国援桑医疗队供图

桑给巴尔总统侯赛因·阿里·姆维尼在仪式上回顾并总结了过去60年间中国政府对桑给巴尔卫生健康事业的杰出贡献。他高度赞扬了中国医疗队的辛勤工作和无私奉献，指出他们不仅用先进的医疗技术医治当地的患者，而且主动培训当地医学生和医生，为桑给巴尔的医学事业发展储备了医学人才。特别感谢本批医疗队对桑给巴尔的腹腔镜微创技术发展做出了非同寻常的贡献，使桑给巴尔当地医生的腹腔镜技术从无到有、并有了质的飞跃。

发言结束后，总统亲自向中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队的每一名队员颁发了荣誉证书，并授予他们荣誉勋章。随后，中国医疗队也向总统赠送了礼物。

中国驻桑给巴尔代总领事张明在讲话中表示，今年是中国援桑给巴尔医疗队派遣60周年的重要时刻。中国与桑给巴尔的友谊源远流长，医疗合作是两国关系的重要组成部分。中国医疗队60年来不间断地为桑给巴尔提供医疗援助，充分体现了中国对桑给巴尔人民的深厚情谊。中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队的出色表现和卓越贡献，是中非合作的生动体现。他们不仅在医疗工作上取得了显著成效，更在桑给巴尔传播了中国医疗队精神，赢得了当地政府和人民的高度赞誉。未来，中国将继续加强与桑给巴尔在医疗卫生领域的合作，推动两国关系迈向更高水平

桑给巴尔卫生部部长纳索尔·马兹伊在发言中对中国医疗队的卓越表现表示衷心的感谢和赞赏。他指出，经过中国医疗队耐心和用心培训，桑给巴尔当地医生已经首次能独立开展一些腹腔镜微创手术。60年来，中国医疗队一直在桑给巴尔提供高质量的医疗服务，为提高当地人民的健康水平做了不可估量的工作，进一步加深了两国之间兄弟样的友谊。

中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队队长蒋国庆代表全体医疗队员表示，自医疗队抵达桑给巴尔11个月以来，始终秉持“不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”的中国医疗队精神，共接诊门诊患者39924人次，住院诊疗13699人次，完成择期和急诊手术4170台，处理危重病人591人次，开展了84项新技术项目，并面向各类人群举办了20次大型义诊活动。

此外，医疗队还举办了“光明行”“微笑天使”等8次大型手术周活动，并与桑给巴尔国立大学签订了合作协议，定期培训医学生和当地医院的医务人员，取得了一系列显著成果。上周，经过医疗队的悉心培训，桑给巴尔当地医生独立开展了当地历史上首次的腹腔镜胆囊切除手术周。

蒋国庆特别感谢姆维尼总统为医疗队授勋，并表示，这份沉甸甸的荣誉将激励全体医疗队员继续努力直前，为中非友谊贡献更大的力量。

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