这是8月26日在苏丹红海州拍摄的溃坝洪水冲毁的大桥。新华社发（苏丹主权委员会供图）

新华社开罗8月26日电（记者张猛）喀土穆消息：苏丹东部红海州水务局长奥马尔·伊萨·塔希尔26日发表声明说，该州阿尔巴阿特大坝25日完全垮塌，造成60人死亡、数百人失踪。

塔希尔说，当务之急是救出被困在洪水中的民众，救援人员正竭尽努力将民众疏散到安全地点。此外，需要对溃坝及周边地区的情况进行紧急干预，一些为躲避洪水而上山的民众面临被蝎子和蛇咬伤的风险。

这是8月26日在苏丹红海州拍摄的溃坝洪水冲毁的汽车。新华社发（苏丹主权委员会供图）

苏丹主权委员会新闻办公室25日晚说，苏丹主权委员会主席兼武装部队总司令布尔汉当晚前往大坝所在地视察时表示，政府各部门将全力救助受灾民众。

阿尔巴阿特大坝位于红海州首府苏丹港以北约20公里，是苏丹港的主要淡水来源。受连日大雨影响，该大坝24日晚部分垮塌，25日完全垮塌。据当地媒体报道，阿尔巴阿特大坝垮塌引发的洪水淹没周围至少5个村庄。由于村庄被洪水携带的大量淤泥完全覆盖，救援工作困难重重。

这是8月26日在苏丹红海州拍摄的溃坝洪水灾区（航拍照片）。新华社发（苏丹主权委员会供图）

苏丹雨季一般从7月开始，持续至9月或10月，其间降雨量增加，洪涝灾害频发。联合国人道主义事务协调厅25日发布的最新数据显示，今年6月以来，苏丹共有16个州的60个地区遭受暴雨和洪涝灾害，约5.6万个家庭的31万多人受到影响。

这是8月26日在苏丹红海州拍摄的溃坝洪水冲毁的汽车。新华社发（苏丹主权委员会供图）

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