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南非贸工部欢迎更多中资企业来南投资

2024年08月27日08:36 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡8月26日电（刘畅） 日前，在南非投资经营建筑陶瓷产品生产与批发销售14年的中资民营企业瑞雅工业有限公司（以下简称瑞雅工业）在约翰内斯堡举行第三条大尺寸高品质瓷砖生产线点火仪式。

瑞雅工业于2010年来到南非投资设厂，2013年第一条生产线投产运营，经过数年艰苦创业，直到2022年10月才有了第二条生产线。瑞雅工业占地面积30公顷，厂房建筑面积10万平方米，为当地创造600余个就业岗位。随着第三条生产线的投产，企业年度总产能将达到1800万平方米，产值十几亿兰特。

全体嘉宾合影。（瑞雅工业供图）

全体嘉宾合影。瑞雅工业供图

点火仪式上，中国驻南非大使馆郑冰开公使、刘裕公参，南中经贸协会张朝阳会长，南非贸易、工业和竞争部投资南非司尤努斯·霍森司长，内政部大企业处代表本·马卡勒梅勒，南非标准银行茨瓦尼商业银行部主管斯黛拉·帕克，佛山科达机电何卫东总经理，以及十几家在南中资企业主要负责人、客户代表和几十家本地瓷砖、建材经销商等受邀共同参加活动。

瑞雅工业总经理朱毅致辞。瑞雅工业供图

瑞雅工业总经理朱毅致辞。瑞雅工业供图

瑞雅工业总经理朱毅在致辞中介绍了该新生产线的投产对于企业在提升生产效率、优化产品结构、增强市场竞争力方面的重要意义，并表示，瑞雅会继续深化技术创新，加强企业管理和人才培养，创造更多就业，拓展市场布局，履行社会责任，用优质的产品和信誉树立中国企业在南非的良好形象。

南非贸易、工业和竞争部投资南非司尤努斯·霍森司长致辞。瑞雅工业供图

南非贸易、工业和竞争部投资南非司尤努斯·霍森司长致辞。瑞雅工业供图

贸工部代表霍森在发言中回顾了瑞雅工业在南非从无到有，从小到大的过程，并表示，希望在南中友好的背景下，欢迎更多像瑞雅一样的中国企业到南投资兴业，贸工部将竭力提供服务和帮助。

南中经贸协会会长、中国银行约翰内斯堡分行行长张朝阳致辞。瑞雅工业供图

南中经贸协会会长、中国银行约翰内斯堡分行行长张朝阳致辞。瑞雅工业供图

南中经贸协会会长、中国银行约翰内斯堡分行行长张朝阳表示，鼓励所有在南投资的中资企业与瑞雅工业在本地人员管理，市场规划，合规经营，签证办理等方面展开深入交流，扩大中资企业在南影响，加强双边合作。

南非内政部代表马卡勒梅勒致辞。瑞雅工业供图

南非内政部代表马卡勒梅勒致辞。瑞雅工业供图

南非内政部代表马卡勒梅勒在发言中表示，南非内政部正在加快签证申请的处理速度，也将制定更多的如可信赖雇主计划等政策吸引中国企业来南非投。

活动最后，来访嘉宾参观了工厂并详细了解了瓷砖生产的整体流程。

嘉宾们点燃瑞雅工业生产基地产业再升级的新引擎。瑞雅工业供图

嘉宾们参与瑞雅工业第三条大尺寸高品质瓷砖生产线点火仪式。瑞雅工业供图

来访嘉宾参观工厂并详细了解了瓷砖生产的整体流程。瑞雅工业供图

来访嘉宾参观工厂并详细了解了瓷砖生产的整体流程。瑞雅工业供图

(责编：刘洁妍、杨牧)

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