中国是最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆。相似的历史遭遇、共同的历史使命让中国与非洲紧紧相连。中非休戚与共、并肩奋斗，共同缔造了“真诚友好、平等相待，互利共赢、共同发展，主持公道、捍卫正义，顺应时势、开放包容”的中非友好合作精神。近年来，在中国和非洲国家领导人战略引领下，中非各领域合作全方位发展。

2024年中非合作论坛峰会即将在北京举行，中非命运共同体建设将开启崭新篇章。新华社推出“真实亲诚的中非合作”系列评论，从基建合作、能力建设、绿色发展、减贫经验、赓续友谊五个维度勾勒中非合作新图景，阐述中非合作如何助力非洲实现经济社会发展和民生改善，受到非洲国家和人民真心欢迎。事实证明，中国是非洲可靠的伙伴、真正的朋友。

基建合作，打通非洲发展新脉络

今年以来，中国和非洲在基建领域合作又是收获满满。乌干达卡鲁玛水电站全部机组实现发电并网目标、尼日利亚拉各斯轻轨红线项目一期通车、肯尼亚斯瓦克大坝主体建设完工……中非基建合作成果遍布非洲这片充满希望的大陆，提升了基础设施和互联互通水平，改善了经济社会发展条件，推动非洲工业化、现代化和一体化进程，为非洲发展打通新脉络。

能源设施助力非洲绿色发展，一座座水电站、风电站、光伏电站从无到有，助推越来越多参与共建“一带一路”的非洲国家实现绿色低碳发展梦；交通建设加速非洲资源要素流动，“要想富，先修路”这条中国发展“金律”也在非洲继续得到印证；园区合作推动非洲工业化进程，一个个中方参与投资的园区正是中非工业基础设施不断深化合作、提质升级的缩影；港口建设创造非洲贸易新机遇，中企承建的坦桑尼亚第一个现代化大型渔港——基卢瓦渔港项目奠基，作为坦桑政府第三个五年计划的旗舰项目，有望成为激活其新经济领域增长点的重要抓手。

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能力建设，积蓄中非合作新力量

为非洲的未来培养更多人才，是中国助力非洲发展一以贯之的举措。2021年11月举行的中非合作论坛第八届部长级会议上，中方提出将同非洲国家密切配合，共同实施“九项工程”，其中包括能力建设工程。能力建设工程内容包括，中国将为非洲援助新建或升级10所学校，邀请1万名非洲高端人才参加研修研讨活动。实施“未来非洲－中非职业教育合作计划”，开展“非洲留学生就业直通车”活动等。

去年8月，在南非约翰内斯堡，金砖国家领导人第十五次会晤期间举办中非领导人对话会。会后，中方发布3项举措支持非洲一体化和现代化建设，《中非人才培养合作计划》是其中之一。该计划强调，中国和非洲发展振兴的关键在于将规模巨大的人口转化为丰富的人力资源，以人才红利助力本国现代化发展。中国将同非洲继续加强技术转移、教育培训等能力建设合作。

从侧重应用技能培养的“鲁班工坊”，到促进跨文化交流的孔子学院，从实施“中非高校百校合作计划”和“一带一路”教师成长计划，到通过开展“中文+职业技能”教育培训1万名本土复合型人才，中非在能力建设方面的合作，正在为非洲发展注入内生动力。

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绿色发展，共绘中非合作新图景

近日，中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署，受到非洲媒体等国际舆论广泛关注和肯定。肯尼亚《星报》刊文指出，中国立于世界可持续发展前沿，已成为“全球绿色转型领导者”。肯尼亚广播公司网站刊文指出，中国是“非洲更绿色美好未来的可靠伙伴”。

近年来，不少非洲国家也宣布实施绿色低碳发展战略，中国与非洲持续深化在发展清洁能源、应对气候变化等领域合作，中非合作“绿色”含量不断提高，开辟出中非合作新的增长点。中非绿色合作是助推非洲绿色发展、经济社会发展转型的重要力量，双方合作前景广阔。随着中非绿色合作不断走深走实，必将为各自的可持续发展和现代化事业注入源源不断的绿色动力，中非合作也将呈现更加繁荣的崭新图景。

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中国经验，开辟非洲减贫新路径

多年来，中国积极落实《中国和非洲联盟加强中非减贫合作纲要》，通过“中非合作论坛－减贫与发展会议”“中非青年减贫和发展交流项目”等机制，鼓励和支持中非地方政府、学术、企业、青年和非政府组织开展形式多样的减贫经验交流与务实合作。

中非合作助力非洲农业发展，给当地民众带来实实在在的利益，中国农作物品种和农科技术跨越山海，在非洲大陆生根发芽；中非合作聚焦农业产业链发展和产品附加值提升，助力实现收成收入双丰收，从莫桑比克的万宝莫桑农业园到科特迪瓦橡胶厂，中企在非洲多国建立农业合作园区和农产品加工厂，提升农产品附加值，为当地民众创造更多收入；中非合作为非洲大陆工业化进程添砖加瓦，有力提升非洲经济发展能力，塞内加尔迪亚姆尼亚久工业园、尼日利亚莱基自贸区、中埃·泰达苏伊士经贸合作区等中方参与投资的合作园区对非洲国家招商引资起到“筑巢引凤”的作用。

每个人都有过上好日子的权利。中国人民不仅希望自己过得好，也希望各国人民过得好。从“十大合作计划”到“八大行动”，再到“九项工程”，中国始终致力于支持非洲经济社会发展，合作成果实实在在，惠及中非人民。未来，中国将继续与非洲携手推进减贫进程，为双方人民创造更加美好的未来。

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心手相连，谱写中非友谊新篇章

南非乌班图思想在非洲影响深远，其核心理念是“我们在故我在”，强调人们彼此依存、密不可分，倡导“仁爱、共享”，同中国儒家“仁民爱物、天下大同”的理念不谋而合。古老的智慧启迪当代，文明的交流融合深入心灵。在中非的交往交流中，传统价值观的高度契合和共同指向，天然拉近了中非人民的距离，为中非友谊历久弥坚奠定了坚实基础。

中国和非洲之间的友谊源远流长，深植于共同的历史记忆和文化交流之中。尽管远隔万里，但无法阻挡中非人民之间深厚的情感纽带和密切的合作关系，中国和非洲国家始终是风雨同舟的好朋友、休戚与共的好伙伴、肝胆相照的好兄弟。

历经半个多世纪岁月洗礼和风雨考验，中非友谊已经成长为枝繁叶茂的参天大树。面向未来，中国将继续秉持真实亲诚对非政策理念和正确义利观，同非洲朋友一道，从中非友好合作精神中汲取力量，赓续友谊、深化合作，推动中非关系不断迈上新台阶，谱写中非命运共同体建设新篇章。

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记者：孙毅、杨喆、侯鸣、谢江、于帅帅、汪平

海报：王睿洋

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(责编：崔越、刘叶婷)