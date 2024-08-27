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猫山王榴莲鲜果亮相“马来西亚美食文化周”

2024年08月27日08:20 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京8月26日电 （杨春燕、王婧、舒克里）“2024马来西亚美食文化周”26日在北京SKP华联超市拉开帷幕，上周末刚刚运抵中国的首批猫山王榴莲鲜果也在本次活动的启动仪式亮相。

马来西亚驻华大使诺曼在“马来西亚美食文化周” 启动仪式上展示“猫山王”榴莲鲜果。人民网 王婧摄

马来西亚驻华大使诺曼在“马来西亚美食文化周” 启动仪式上展示猫山王榴莲鲜果。人民网 王婧摄

马来西亚驻华大使诺曼出席启动仪式，他在接受人民网采访时表示，本次“马来西亚美食文化周”的亮点是首次抵达中国的马来西亚榴莲鲜果，此前马来西亚榴莲仅以整颗冷冻或制品的形式出口至中国。

诺曼希望通过本次活动将更多马来西亚包装食品以及农业食品引入中国市场，并为棕榈油制品等马来西亚产品创造更多展示机会。他表示，与中国本地超市的合作，可以让中国消费者更方便快捷地买到来自马来西亚的产品。

“马来西亚美食文化周”启动仪式上展出的“猫山王”榴莲鲜果。人民网 王婧摄

“马来西亚美食文化周”启动仪式上展出的猫山王榴莲鲜果。人民网 王婧摄

诺曼表示，自2009年以来，中国一直是马来西亚最大的贸易伙伴，与中国的贸易比重约占马来西亚总贸易额的17.1%。

“中国是马来西亚第二大农产品市场。2023年，马来西亚对华农产品出口额达到200亿林吉特（43.6亿美元），较上一年表现强劲。”

“马来西亚美食文化周”启动仪式上展出的马来西亚各类食品。人民网 王婧摄

“马来西亚美食文化周”启动仪式上展出的马来西亚各类食品。人民网 王婧摄

据悉，为期10天的“马来西亚美食文化周” 由马来西亚驻华大使馆农业处主办，是庆祝中马建交50周年的系列活动之一，将重点推介猫山王和黑刺榴莲、榴莲冰淇淋、怡保旧街场白咖啡等马来西亚代表产品。此外，一些特色烹饪调料，如咖喱鸡、咖喱叻沙、冬阴功，以及各类马来西亚特色零食和饮料也将在本次活动上展出。

(责编：刘洁妍、杨牧)

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