7月25日，在肯尼亚马查科斯郡，中肯媒体记者走进电商平台Kilimall非洲海外仓采访仓储物流及运营情况。

本报记者 高 石摄

7月16日，在科特迪瓦最大城市阿比让，中科媒体记者联合采访阿比让可可加工及可可豆仓库建设项目。

本报记者 张志文摄

7月29日，在赞比亚首都卢萨卡，中赞媒体联合采访赞比亚中国经贸合作区卢萨卡园区。

本报记者 邹 松摄

赞比亚中国经贸合作区卢萨卡园区。

赞比亚中国经贸合作区供图

在科特迪瓦阿比让可可加工厂内，中科工作人员正在安装调试设备。

科特迪瓦阿比让网记者 希普林·夸西摄

8月5日，在厄立特里亚首都阿斯马拉，中厄媒体联合采访第十七批中国援厄立特里亚医疗队和奥罗特医院医生。

本报记者 崔 琦摄

第十七批中国援厄立特里亚医疗队队长韩东明（中）与当地助手在为一名厄立特里亚患者提供医疗帮助。

本报记者 任 彦摄

7月25日，中肯媒体记者开展“新时代中非合作”联合采访。

杰里·奥维诺·奥钦摄

卢萨卡园区地理位置优越，令这里有望发展成南部非洲交通物流枢纽。现今，已有超过20家企业入驻园区，门类涉及制造业、食品加工、建材、贸易等多领域，创造近万个工作岗位。

——摘自赞比亚《每日邮报》报道

电子商务平台Kilimall计划将其业务从肯尼亚扩展到东非地区。考虑到受众对便利性的需求日益增长，该公司未来将致力于扩大其在当地市场和整个地区的业务。

该公司表示，它正在寻求在其平台上吸引100万创业者，并在非洲大陆吸引10亿客户。

——摘自肯尼亚《星报》报道

7月16日，人民日报与两家科特迪瓦新闻机构记者一行参观了由中国轻工业南宁设计工程有限公司总承包的可可加工及可可豆仓库建设项目，该项目坐落在阿比让郊区的约普贡工业区。

该公司负责人指出，该项目综合体计划于2024年年底完工，包括一个可加工5万吨可可豆的工厂、可存储14万吨可可豆的仓库以及培训中心、行政大楼等。

——摘自科特迪瓦阿比让网报道

日前，人民日报和非洲媒体“新时代中非合作”联合采访相继在科特迪瓦、赞比亚、肯尼亚和厄立特里亚等国成功举行。

中非合作越走越实，精彩故事层出不穷。联合采访期间，人民日报与非洲媒体记者共同走进中国在非洲建立的第一个经贸合作区、第一家在非洲实现100%在线支付的电商平台、中国援厄医疗队、科特迪瓦在建的可可加工厂等，深入挖掘中非在高质量共建“一带一路”和中非合作论坛框架内密切合作，助力当地经济社会发展、改善民生福祉的故事。联合采访成果以图文并茂的形式在非洲媒体落地，让非洲民众对携手共建高水平中非命运共同体拥有更加具象的感知。

金秋时节，2024年中非合作论坛峰会将在北京举行。中非媒体将加强交流，共同讲好新时代中非合作故事，讲好高质量共建“一带一路”故事。

（本报记者车斌、邹松、王迪、黄炜鑫翻译整理）

《 人民日报 》（ 2024年08月27日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)