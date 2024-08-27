本报南宁8月26日电 （记者庞革平）广西入境旅游推介活动暨海外旅行商合作洽谈会26日在广西壮族自治区博物馆举行。来自东盟国家的百家旅行商代表齐聚南宁，共话合作与发展。这标志着为期4天的2024“你好！中国—发现广西”百家东盟旅行商广西踩线活动正式启动。

2024“你好！中国—发现广西”百家东盟旅行商广西踩线活动由广西壮族自治区文化和旅游厅主办，广西旅游协会承办，南宁市文化广电和旅游局、河池市文化广电体育和旅游局协办，旨在进一步促进广西入境旅游市场发展，深化与东盟主要客源国旅行商的合作，加大宣传推广力度，帮助广西加快推进世界旅游目的地建设。

此次旅游踩线活动期间，嘉宾们将走进南宁市青秀山风景区、广西壮族自治区博物馆、邕州古城·三街两巷历史文化街区、南丹矿物温泉度假区等景点景区，深度体验广西的山水风光和独特魅力。他们将以独特的视角和生动的讲解，向世界展示广西丰富多样的文旅资源，推广广西的旅游线路和产品，进一步带动更多来自东盟国家乃至全球的游客走进广西。

近年来，广西不断加强旅游基础设施建设、优化入境旅游支付便利化服务，逐步构建了以南宁为集散中心，串珠成链、连线全区、辐射全国、连接东南亚的旅游新场景。

《 人民日报 》（ 2024年08月27日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)