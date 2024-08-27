本报记者 宋亦然

巴西里约热内卢文化局下属机构里约电影委员会近期发布的数据显示，2023年，共有26部外国电影在里约取景，该市接待电影拍摄累计天数达7885天，仅次于美国洛杉矶和西班牙马德里，成为全球第三大电影取景地。同时，巴西最大城市圣保罗接待电影拍摄累计天数也达到4900天。

巴西电影行业在过去几十年里持续发展，巴西也因此成为南美洲最重要的电影生产基地之一。里约和圣保罗等地凭借丰富的自然风光和独特的城市景观，成为近年来颇受欢迎的电影取景拍摄地。

巴西政府出台一系列优惠政策和措施支持电影产业发展。上世纪90年代，巴西政府通过颁布《鲁阿内特法》《视听法》，加大力度扶持本国电影产业。此后，巴西电影制作数量逐年增长。2002年，巴西修订了《视听法》，以更有力的税费减免政策激励外国电影公司投资巴西电影产业。

2024年初，巴西总统卢拉宣布联邦政府将在视听领域投资16亿雷亚尔（1美元约合5.5雷亚尔），重点支持本土电影和电视剧制作，并规定巴西国内电影院每年要放映一定数量的本土电影。巴西国家经济和社会发展银行还与巴西文化部、巴西国家电影局共同推出专门针对电影电视剧行业的信贷服务，初始预算为4亿雷亚尔。

“我们正着力提升巴西电影创作和制作水平，并为那些对此有贡献的艺术家提供保障。”巴西国家经济和社会发展银行行长梅卡丹特说。

为推动巴西本土影视企业机构加强国际合作，吸引更多外国电影制片公司到巴西取景拍摄，巴西联邦政府及里约、圣保罗等主要城市政府都推出了针对本国及国际摄制组的现金返还计划和税收优惠措施。2021年，圣保罗实施了巴西首个合资电影现金返还计划，为在该市拍摄的合资影片提供20%至30%的费用报销比例，以鼓励合资电影拍摄。2024年，圣保罗计划在视听领域投入6000多万雷亚尔发展资金，约是2023年的4倍，其中1200万雷亚尔拨款将分给合资电影项目。2022年，里约也推出了合资电影现金返还计划，为来自巴西其他州和其他国家的电影制作方报销在里约取景拍摄费用的一部分，报销比例最高可达35%。

近年来，巴西不断深化同中国的影视合作。2017年，中巴签署合作摄制电影的协议；2023年，两国再次签署合作制作电视剧的协议。今年4月第十四届北京国际电影节期间，巴西作为电影节主宾国，展映了4部巴西电影。巴西文化部副部长卡西修斯·罗萨表示，巴中加强电影、文艺等领域合作交流，将助力促进民心相通。

（本报里约热内卢8月26日电）

《 人民日报 》（ 2024年08月27日 17 版）

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