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为与中国朋友并肩奋斗感到自豪（我和中国的故事）

（埃及）哈南·奥斯曼·阿卜杜·卡德尔
2024年08月27日06:05 | 来源：人民网－人民日报
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　　哈南（左二）与中国同事们在埃及尼罗河畔“法老村”游览。
　　作者供图

　　1987年9月，21岁的我从埃及开罗大学文学院毕业。随后，我到中国建筑股份有限公司埃及分公司（中建埃及）应聘并被录用。这个偶然的机会，开启了我和中国的不解之缘。

　　从1988年2月工作至今，我在中建埃及已经工作了36年。刚入职的时候，作为公司里唯一的埃及人，我既有期待又有担忧。期待的是，能够有机会了解中国，并结识很多新朋友；担忧的是，不知能否与这么多外国同事融洽相处。不过，我很快就发现，中国同事们都对我非常友好，也非常照顾我。当时公司规模还比较小，员工不多。没过多久，中国同事都成了我的好朋友。

　　由于缺乏经验，刚走上工作岗位的我办事常常考虑不周或出现差错，公司同事发现后都会及时提出建议和指导意见。公司前辈侯萍还不断鼓励和开导我，让我感到十分温暖。在我忧愁时，一些同事帮我分担和化解苦恼；当我取得成绩时，同事们也为我感到高兴，如同我的亲人一般。我的中国同事还经常在各种节假日邀请我参加各种节庆活动，让我更好了解中国文化，融入公司团队。几年后，侯萍在埃及的任期结束，回到了中国。尽管距离遥远，多年来我们还是一直保持联系。每逢节日，我们还会互道祝福，仿佛对方就在身边。我相信，以互信、关怀为基础的友谊，将陪伴我们终身。

　　侯萍和其他同事都非常关心中建埃及的发展，令我们都感到骄傲的是，公司承建了埃及新行政首都中央商务区项目。现在公司的规模越来越大，员工已经超过9000人，其中仅埃及员工就接近7000人。我成了公司里资历最老的埃及员工。

　　我发现埃及和中国文化有很多共通之处，比如重视家庭、善待朋友等。我常常跟中国同事一起交流埃及和中国的文化习俗。同事王文洁跟我讲很多春节习俗，她对埃及文化也非常感兴趣。我邀请她到我家做客，为她准备特色美食，让她零距离了解和感受埃及的节日文化。美好温暖的场景让人难忘。

　　我见证了中建埃及的成长，也感受到了两国员工的友谊不断加深。我一直觉得，我与中国朋友的关系越密切，两国人民之间的友谊会越牢固。新行政首都中央商务区项目是埃中友好的象征，我作为项目参与者和见证者，会永远为与中国朋友并肩奋斗感到自豪。

　　人民之间的友好是国家间友好的基础。愿埃中友谊像大树一样枝繁叶茂、生生不息。我也愿为促进埃中民间友好交流贡献自己的一份力量。

　　（作者为中国建筑股份有限公司埃及分公司埃及籍员工）

　　《 人民日报 》（ 2024年08月27日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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