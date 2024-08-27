本报记者 白元琪 宋亦然 牛瑞飞

食物浪费是一个全球性问题。联合国环境规划署今年3月发布的《食物浪费指数报告2024》显示，2022年全球食物浪费总量达10.5亿吨，占消费者可获得食物总量的近1/5，人均浪费食物132千克。为更好应对食物浪费和损失问题，近年来新加坡、哥伦比亚、比利时等国探索采取多种举措遏制“舌尖上的浪费”，努力增强民众节约意识，提高食物的利用率，促进可持续发展。

新加坡——

推广“空盘零剩食”

支持发展“食品银行”

今年5月，新加坡国家环境局发起历时数周的“减少浪费，我愿意”行动，呼吁民众节约粮食、减少食物浪费。多家新加坡餐厅、商场和超市参与行动。

新加坡约九成的食品依赖进口，重视节约资源、杜绝食物浪费被列入多项政府议题。2021年，新加坡政府发布“2030年绿色发展蓝图”，设定了到2026年年底将垃圾填埋量减少20%的目标。近年来，新加坡积极推广“空盘零剩食”计划，在学校、餐厅等场所开展教育宣传，鼓励民众珍惜粮食。

新加坡各企业和机构纷纷响应号召，采取措施减少食物浪费。滨海湾金沙综合度假区内部分餐厅引入科技手段，从备菜阶段开始协助厨师测量、监控食物的合理数量，并生成相关报告，帮助餐厅科学规划食材订购，避免源头浪费。不少酒店采用了先进的厨余处理系统，将食物垃圾转化为昆虫或宠物饲料。

新加坡国家环境局不久前发布了“食物浪费最小化”指南，旨在帮助食品行业和企业制订相应的减少食品浪费的计划。根据该指南，新加坡不少酒店已经开始将每天剩余的日常熟食、未食用的宴会食物等收集起来并低温冷冻，次日运输到合作的超市及食品银行，以再次利用食物，减少浪费。

新加坡的食品银行是一家专注于减少食物浪费和帮助有需要人士的慈善机构。食品银行从食品生产商处收集保质期至少还有一周的食品，或包装有瑕疵、轻微破损但仍可安全食用的食品，以及公众捐赠的、未开封且保质期至少还有4周的食品，通过循环利用的方式，将这些本可能被丢弃的食物转赠给私人和公共救助机构。

新加坡永续发展与环境部表示，未来将采取更多细化措施，从整体上进一步减少食物浪费量并提高回收率。

哥伦比亚——

实行“零浪费计划”

共享临期食品资源

近日，哥伦比亚国会通过了一项制止食物浪费的法案。该法案的主要内容是为经常捐赠食物的企业提供37%的所得税优惠，并为该国食品银行争取更多捐助。“法案鼓励更多企业为缓解饥饿、减少食物浪费作贡献。”哥伦比亚众议员萨拉·罗巴约表示。

哥伦比亚官方数据显示，该国每年浪费约976万吨粮食，仅首都波哥大每年就有130万吨粮食被浪费。与此同时，该国30%的民众面临粮食安全问题。世界自然基金会哥伦比亚分会的一项调查显示，至少有21%的哥伦比亚受访者没有采取措施或不知道如何避免食物浪费。

哥伦比亚国家规划署于2016年开始施行“零浪费计划”，力求将国内的粮食损失和食物浪费减少50%。该计划的一项主要内容是为粮食种植、收获、包装以及营销等环节提供特殊信贷，并由政府为生产者、包装商、加工商等食物生产和运输环节的参与者提供减少食物浪费相关培训。世界自然基金会哥伦比亚分会创办了网站“不浪费指南”，专门指导民众如何正确处理剩饭和保存食材、循环利用厨余垃圾等。

波哥大食品银行通过与商家和农户合作，收集仍可安全食用的剩余食品，并将其运往贫困家庭。不久前，哥伦比亚某初创企业推出一款名为“享受”的手机应用软件，用户可在软件上查找附近出售临近保质期食物的商店并预订购买。该企业发言人玛丽亚·奥罗斯科说：“通过开发这款手机软件，我们不仅兑现了保护环境的承诺，还为那些致力于有效管理其食品资源的商店和餐馆提供了一种高效解决方案。”

比利时——

制定法规遏制浪费

鼓励售卖“食物盲盒”

根据世界自然基金会的数据，比利时平均每人每年浪费37千克食物，浪费的食物占当地家庭不可回收垃圾的12%，占当地学校和企业不可回收垃圾的23%。首都布鲁塞尔每年有不少于2.5万吨食物被浪费或丢弃。比利时瓦隆大区每个家庭每年浪费的食物价值高达174欧元。

为从供应链上减少食物浪费，布鲁塞尔等地市政当局鼓励商家和企业利用未售出的食品制作“食物盲盒”，或捐赠给为低收入者设立的食品银行。据了解，布鲁塞尔一些星级酒店的自助早餐结束后，不少剩余的食物会被制作成“食物盲盒”并以四五欧元的低价售卖。因价格优惠，“食物盲盒”每天上午不到半小时就能销售一空。一些超市也在食品包装上增加了“适合多人食用”相关信息，提醒顾客适量购买。

布鲁塞尔市环保部门采取多种措施，鼓励民众增强节约意识。例如专门制作了“吃得更好，浪费更少”宣传册，指导民众如何在各个环节减少食物浪费。2023年5月，布鲁塞尔开始推行专门收集食物垃圾的橙色垃圾袋。布鲁塞尔市环保部门认为，启用橙色垃圾袋将更好提醒民众对食物垃圾进行单独分类，并最终用于生产能源和肥料。

今年3月，布鲁塞尔市政府出台了第二版“减少超市未出售食品浪费”法规。法规要求，布鲁塞尔营业面积超过1000平方米的超市不能随意丢弃即将过期的食品，要至少在未卖出食品过期的前一天，将这些食品交由食品银行接收。据布鲁塞尔市环境和社会关系部门负责人阿兰·马洪介绍，目前布鲁塞尔有超过9万人需要食品银行救助，在这种情况下，“成吨的食品被浪费是无法接受的”。

比利时商业联合会发言人汉斯·卡德恩表示：“两年前，约2%的食品被扔掉，而现在这一比例降低到1.5%。”2022年，比利时食品销售企业向食品银行、爱心餐厅等为低收入人群服务的食品机构提供了3300万份餐食，比2020年增加32%。此外，越来越多无法捐赠的食物也被加工成动物饲料或生物制剂。

《 人民日报 》（ 2024年08月27日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)