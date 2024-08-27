新华社达累斯萨拉姆8月26日电 （记者华洪立）坦桑尼亚桑给巴尔总统姆维尼26日在桑给巴尔总统府接见第三十三期中国援桑医疗队，向全体队员授勋、颁发奖章及纪念证书，以表彰他们对桑医疗卫生事业作出的贡献。

姆维尼在授勋仪式上感谢过去60年来中国政府对桑给巴尔医疗卫生事业作出的杰出贡献，高度赞扬中国医疗队的辛勤工作和无私奉献。他指出，中国医疗队不仅用先进的医疗技术医治当地患者，而且主动培训当地医学生和医生，为桑给巴尔的医学事业发展储备了人才。姆维尼表示，第三十三期医疗队对桑给巴尔的腹腔镜微创技术发展作出了非同寻常的贡献，使当地医生的腹腔镜技术从无到有并有了质的飞跃。

第三十三期援桑给巴尔医疗队队长蒋国庆表示，中国医疗队将继续同桑给巴尔加强卫生合作与交流，为当地人提供优质医疗服务，为中非友谊贡献更大力量。

据悉，第三十三期中国援桑给巴尔医疗队自去年9月抵桑以来，累计接诊门诊患者接近4万人次，举办20次大型义诊活动。医疗队即将完成为期一年的援外工作并于近日回国。

坦桑尼亚联合共和国由坦噶尼喀和桑给巴尔两部分组成。中国自1964年开始向桑给巴尔派出医疗队。

《 人民日报 》（ 2024年08月27日 03 版）

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