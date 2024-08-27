本报北京8月26日电 （记者韩晓明）外交部发言人林剑26日表示，中国始终是非洲探索现代化发展新道路的有力推动者、开辟减贫新路径的重要贡献者，愿以2024年中非合作论坛峰会为契机，继续与非洲携手推进减贫进程。

当日例行记者会上，有记者问：近期，很多非洲媒体和学者关注中非减贫合作，认为中非合作为非洲实现粮食自给自足、消除贫困和改善民生带来了新希望。发言人对此有何评论？如何评价中非合作对非洲减贫的重要意义？

林剑表示，消除贫困是人类共同使命，也是非洲人民共同心愿。从“十大合作计划”到“九项工程”，减贫始终是中非合作的重要组成。“多年来，我们秉持真实亲诚理念和正确义利观，积极落实《中国和非洲联盟加强中非减贫合作纲要》，在中非合作论坛框架下开展减贫交流合作，取得显著成果。”

他介绍，在“减贫惠农工程”中，中国立项实施47个减贫和农业项目，培训近9000人次农业人才，推广300多项先进适用技术，惠及非洲100多万小农户。中国菌草技术带动当地数十万人增收，中国杂交水稻推动非洲多国水稻产量从每公顷平均2吨提升到7.5吨，中方专家设立水稻减贫示范村让“人人有所食、人人有储蓄”成为现实，中国企业建立农业合作园区和农产品加工厂极大提升当地农产品附加值，中国建立的非洲农产品输华“绿色通道”让一大批优质非洲农产品走进中国。“百企千村”项目中，中国在非企业实施了320个社会责任项目，超1万个村落社区受益。中方还举办多场非洲基层干部减贫交流研修班，分享减贫经验。

林剑说，中非合作还积极助力非洲大陆工业化进程，提升当地经济自主发展能力。尼日利亚莱基自贸区、中埃·泰达苏伊士经贸合作区等中方参与投资的合作园区大大促进了非洲国家对外招商引资，通过产业集群助力“非洲制造”走向世界。中方在15个非洲国家建成17个鲁班工坊，促进当地民众就业。

他表示，中国始终是非洲探索现代化发展新道路的有力推动者，开辟减贫新路径的重要贡献者。“我们愿以即将举行的2024年中非合作论坛峰会为契机，继续与非洲携手推进减贫进程，为非洲人民创造更加美好的未来。”

《 人民日报 》（ 2024年08月27日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)