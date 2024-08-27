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携手打造中南关系“黄金时代”（大使随笔·推动构建人类命运共同体）

吴 鹏
2024年08月27日05:59 | 来源：人民网－人民日报
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　　2024年中非合作论坛峰会即将在北京举行，中非领导人再次聚首，共商合作发展大计。中国和南非有着同志加兄弟的特殊友谊。近年来，在习近平主席和南非总统拉马福萨共同引领下，中南全面战略伙伴关系保持高水平发展，两国关系步入“黄金时代”。在中非合作论坛机制带动下，中南合作展现出强大韧性与活力，结出累累硕果。

　　中南绘就互利共赢的合作底色。南非是最早与中国签署“一带一路”合作谅解备忘录的非洲国家。中国已连续15年稳居南非第一大贸易伙伴，南非连续14年成为中国在非洲最大贸易伙伴。2023年，中南双边贸易额达556亿美元，较建交之初增长约35倍。中南签署了鲜梨、柑橘、大豆、牛油果等南非农产品输华协议，南非红酒、博士茶、芦荟胶等特产丰富了中国消费者的选择，华为、海信、创维、哈弗等中国品牌也进入南非主流消费市场。目前，超200家中国企业在南非投资兴业，为当地创造超过40万个就业岗位。

　　中南贡献绿色转型的合作样板。2018年中非合作论坛北京峰会期间，中南签署政府间气候变化领域合作谅解备忘录，在碳排放交易、绿色低碳等领域加强合作。双方启动“政府间国际科技创新合作”重点合作项目，河北科技大学与南非大学联合成立新能源国际联合实验室，清华大学和上海交通大学为南非培训了50名工程技术人员。中资企业积极参与南非新能源开发合作项目，金风科技、龙源电力等中企先后在南非建成并运维多个风电项目，将清洁电力输送至南非千家万户。

　　中南打造科技人文的合作亮点。去年，中南成功举办科技减贫合作研讨会暨科技减贫人才培训班，为推进两国在共建“一带一路”框架下科技减贫合作孵化专业人才。南非去年9月加入中国发起的国际月球科研站，南非大学生创作的《和而不同》绘画作品搭乘神舟十六号载人飞船进入“天宫”空间站。今年7月，来自南非邦威龙小学的学生代表赴华参加“中非儿童手拉手”活动，同中国儿童结下友谊。8月，我在中国驻南非大使馆为即将赴贵州参加2024国际攀联世界青年攀岩锦标赛的南非青年攀岩队饯行。从他们身上，我看到了中南民间友好的代代传承。

　　中南共筑公平正义的合作力量。中国和南非同为金砖国家和“全球南方”重要成员，在国际事务中长期保持密切协作，携手捍卫国际公平正义，共同维护新兴市场国家和发展中国家利益和发展空间。2023年8月，在中国等金砖国家鼎力支持下，南非成功举办金砖国家领导人第十五次会晤，金砖合作机制实现历史性扩员，凝聚发展中国家团结合作的新力量。明年，南非还将主办二十国集团峰会。中国将积极支持南非主席国工作，共同推动二十国集团发挥国际经济合作主要论坛应有的作用。

　　今年是中南打造双边关系“黄金时代”开局之年。以2024年中非合作论坛峰会为契机，双方将进一步深化团结合作，为携手推进现代化、共筑高水平中非命运共同体凝聚更多共识。

　　（作者为中国驻南非大使）

　　《 人民日报 》（ 2024年08月27日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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