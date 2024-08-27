本报记者 沈小晓

“中国在过去几十年间实现了快速发展，各领域建设取得了举世瞩目的成就，也为世界经济发展带来了巨大机遇。”厄立特里亚农业部部长阿雷费恩·贝尔赫近日在接受本报记者专访时表示，农业合作是厄中合作的重要组成部分，对厄维护粮食安全具有重要意义。“厄中农业合作前景广阔，中非合作论坛将为两国农业务实合作再添新动能。”阿雷费恩说。

农业是厄立特里亚的经济支柱，全国约4/5的人口从事农牧业。为助力厄立特里亚农业发展，中国农业农村部已派出三批专家在厄立特里亚开展涉及豆类作物、果树园艺、油料等领域的技术援助工作，蚕豆、油菜等试种品种相比当地品种单位产量提高50%以上。

阿雷费恩表示，中国用全球9%的耕地养活了全球近20%的人口，并全面消除绝对贫困，创造了举世瞩目的历史性成就。他认为：“发展农业是摆脱贫困的第一步。学习中国的发展经验，将造福非洲农业。”

阿雷费恩表示，当前厄中农业合作正有序推进，成效明显。厄中农业合作对于世界范围内的农业合作具有借鉴意义。“厄中两国传统友谊深厚，始终相互尊重、平等相待。厄中农业合作是建立在‘双赢’基础之上的友好合作，意义重大。”阿雷费恩说，中国农业专家与当地农业工作者的互动合作良好，建立了深厚友谊。中国专家还在当地培训了一批农业技术和管理人才，为厄农业的长远发展注入内生动力。在厄中国企业积极承担社会责任，推动厄农业发展，为当地民众的生活带来实实在在的改变。

阿雷费恩曾多次访问中国。“每一次到中国，我都深刻感受到中国发生的巨大变化。中国在产业发展、科技创新、环境治理等多个领域取得了巨大成就。”他说，中国式现代化为非洲国家带来许多启发，“如今，许多非洲国家都重视并借鉴中国的治国理政经验，开始寻找适合本国国情的发展道路。”

近年来，越来越多的厄立特里亚人对中国文化产生兴趣，开始学习中文，两国人文交流与合作愈加频繁。2023年，阿雷费恩的女儿获得“汉语桥”世界大学生中文比赛厄赛区冠军，并代表厄立特里亚赴华参加全球总决赛。他说：“我为她感到骄傲。厄中两国人民之间的相互理解不断加深，情谊持续深化，这将进一步促进两国在各领域的交流合作。”

阿雷费恩表示，加强新时代厄中、非中农业合作将为构建更加紧密的非中命运共同体增加新的活力。“未来我们希望能与中方加强在灌溉和农业机械化方面的合作，推动厄立特里亚现代农业发展。积极推动厄中农业领域务实合作，在农业现代化、技术交流、人员培训等方面取得更多新成果，将更好造福厄民众，推动厄中关系不断发展。”

（本报阿斯马拉电）

《 人民日报 》（ 2024年08月27日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)