新华社拉各斯8月26日电 通讯：非洲姑娘圆了列车司机梦

新华社记者侯鸣 杨喆

手握操纵杆，眼盯前方轨道，列车司机伊莎贝拉·亚当斯·伊斯拉埃尔随时掌握着操作台屏幕上的数据，还要通过对讲机与指挥中心保持联系。在她熟练操控下，列车载着乘客驶向目的地，载着伊斯拉埃尔的梦想驶向远方。

今年30岁的伊斯拉埃尔来自尼日利亚贝努埃州，是拉各斯轻轨蓝线项目动车组列车司机组长，也是西非地区第一位女性轻轨列车司机。

凌晨4时，天还没亮，伊斯拉埃尔穿好蓝色制服，对着镜子系好领带，把工牌挂在胸前，大步走出家门。她要赶在6时30分第一趟列车开行前到达始发站，做好行车前检查，确保列车安全运行。

伊斯拉埃尔告诉新华社记者，列车从每天早上6时30分运行到晚上9时，大约30分钟一趟，风雨无阻。

拉各斯位于尼日利亚西南部沿海，是尼日利亚第一大城市和经济中心。庞大的人口规模加上公共交通设施不完善，拉各斯交通拥堵十分严重，被称为“拥堵之城”。

拉各斯轻轨蓝线是西非地区首条由中国企业自主设计、建造、施工、运营的电气化城市轨道交通项目，由中国土木尼日利亚有限公司承建。随着2023年9月拉各斯轻轨蓝线项目一期正式投入商业运营，沿线交通状况得到改善，以往开车需要一个多小时的路程，乘坐轻轨只需25分钟。乘客们置身明亮又凉爽的车厢中，不用再忍受炎热、喧嚣与拥堵，通勤体验今非昔比。

“小时候我就梦想能驾驶列车，但这一切并不容易，我在2018年才第一次见到列车。”伊斯拉埃尔对记者说。在成为列车司机之前，她曾是服装销售员。

2018年，伊斯拉埃尔来到中国土木尼日利亚有限公司的运营部门工作，利用业余时间学习列车驾驶相关知识，还经常向中国工程师请教。几年积累下来，伊斯拉埃尔在经过培训后正式成为列车司机。

“要成为列车司机并不容易，一切都是从零开始，要经过一系列课堂培训和实地操作训练，并通过所有考核才有机会。”伊斯拉埃尔说，当初她和十几个人一起接受培训，最终她顺利过关。

如今，伊斯拉埃尔已成为轻轨蓝线动车组核心成员。她负责司机团队的工作安排并指导其他司机，还能解决一些机械和技术方面的问题。“我想进一步成长，如果有机会，我特别想去中国进修列车驾驶（技术）。”

为了成为列车司机，伊斯拉埃尔把家从首都阿布贾搬到拉各斯，家人们陪着她，一起追逐梦想。

“我职业生涯最难忘的时刻之一就是看到我的母亲、女儿和丈夫坐在我的列车上，相信我能安全地把他们送到目的地。这个美好时刻提醒我，我的工作不仅仅是驾驶，也在让人们彼此相连，为他们创造一段段回忆。”伊斯拉埃尔说，她经历过在行车途中收到父亲去世消息的艰难时刻。强忍着巨大悲伤，自己要坚守岗位，这让她学会坚强。

从西非重要深水港莱基港，到拉各斯轻轨蓝线和红线；从非洲首条全部采用中国技术、中国标准的阿卡铁路，到阿布贾国际机场新航站楼……近年来，在高质量共建“一带一路”倡议框架下，一个个基础设施项目在尼日利亚开工、落地，更多像伊斯拉埃尔一样怀揣梦想的当地人因此找到了发展机遇。

“我对驾驶充满热情，每天都能做自己喜欢的事情，我感到非常幸运和自豪。我希望激励更多女性，也乐于与她们分享经验。”伊斯拉埃尔说。

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