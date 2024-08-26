人民网伦敦8月25日电 （记者许立群）8月21日至25日，四川大学华西第二医院到访英国，与多家知名医院围绕科创平台搭建、国际人才培养、科技创新融合等多个领域进行交流合作。

22日，受英国皇家妇产科医学院院士，妇科肿瘤学顾胡曼·索莱曼尼马伊德博士邀请，华西第二医院参观了牛津大学丘吉尔医院。

华西第二医院与丘吉尔医院就人才培养、妇产科学与基础研究等领域进行了深度探讨，并签订了合作备忘录。

23日，华西第二医院又参观了伦敦大奥蒙德街儿童医院。双方就中英儿童医学的发展现状、国际化水平、存在问题以及应对全球重大事件挑战能力等进行了充分探讨，双方拟从医护人员进修培训、科研合作、疑难罕见病患者的会诊/转诊、远程病例讨论等方面开展交流与合作，并就明年共同发起“中英儿童联合峰会”达成共识。

华西第二医院书记黄勇认为，此次访问英国，与多家英国知名医院交流合作，推动了华西第二医院的国际化发展进程。高水平中英医学合作不仅可以促进学术交流、人才培养，更将助力中英妇女及儿童的健康发展。

在英期间，华西第二医院还在牛津大学举办了海外人才专场推介会。医院详细介绍了华西妇幼医学事业发展情况以及面向海外优秀青年学者开展交流合作的战略规划和引才政策。推介会现场交流气氛热烈，得到数十位在英医学专业优秀人才的积极反响。

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