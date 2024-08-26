人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

巴西圣保罗州45座城市因火灾进入紧急状态

2024年08月26日09:34 | 来源：新华网
小字号

　　新华社圣保罗8月25日电（记者周永穗）因近日森林火灾数量异常增多，巴西圣保罗州州政府24日宣布该州45座城市进入紧急状态。

　　根据巴西国家太空研究院数据，圣保罗州在22日和23日两天内发生超过2300起火灾，打破全国纪录，24日又记录了至少305起火灾。该州政府已成立危机处理办公室，并宣布该州45座城市进入为期180天的紧急状态。

　　数据显示，从今年初到本月24日，该州累计发生的火灾数量已超过前两年总和。另外，圣保罗州仅本月就有3175起火灾记录，创下巴西国家太空研究院有记录后26年来的新高。

　　据当地媒体报道，由于圣保罗州内陆地区长期无雨，天气干燥，森林火灾正在加剧蔓延。目前，持续的火灾严重影响了当地居民的生活，已造成至少三家航空公司停运航班，州内高速公路封闭，学校停课，家畜死亡，农田烧毁以及严重空气污染。

　　当地气象部门预报说，圣保罗州内陆地区可能仍会持续干旱高温，并遭遇时速高达90公里的大风。民防部门对此警告说，已得到控制的火情可能将再次爆发。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部