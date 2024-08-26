新华社圣保罗8月25日电（记者周永穗）因近日森林火灾数量异常增多，巴西圣保罗州州政府24日宣布该州45座城市进入紧急状态。

根据巴西国家太空研究院数据，圣保罗州在22日和23日两天内发生超过2300起火灾，打破全国纪录，24日又记录了至少305起火灾。该州政府已成立危机处理办公室，并宣布该州45座城市进入为期180天的紧急状态。

数据显示，从今年初到本月24日，该州累计发生的火灾数量已超过前两年总和。另外，圣保罗州仅本月就有3175起火灾记录，创下巴西国家太空研究院有记录后26年来的新高。

据当地媒体报道，由于圣保罗州内陆地区长期无雨，天气干燥，森林火灾正在加剧蔓延。目前，持续的火灾严重影响了当地居民的生活，已造成至少三家航空公司停运航班，州内高速公路封闭，学校停课，家畜死亡，农田烧毁以及严重空气污染。

当地气象部门预报说，圣保罗州内陆地区可能仍会持续干旱高温，并遭遇时速高达90公里的大风。民防部门对此警告说，已得到控制的火情可能将再次爆发。

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