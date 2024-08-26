新华社耶路撒冷/贝鲁特8月25日电 热点问答｜新一轮黎以冲突意味着什么

新华社记者王卓伦 谢昊

黎巴嫩真主党25日宣布，当天对以色列进行大规模袭击，目的是报复以色列暗杀该组织高级军事指挥官福阿德·舒库尔。以色列国防部长加兰特宣布，以全境进入48小时紧急状态。

局势如何

新华社驻以色列记者手机安装的预警系统显示，以色列北部城镇谢莫纳、阿卡等地及其占领的戈兰高地25日清晨密集拉响防空警报。以色列急救组织“红色大卫盾”说，阿卡有一人被火箭弹弹片击中受伤。

黎巴嫩真主党发表声明说，该组织向以色列11个军事地点发射超过320枚火箭弹，对以色列第一阶段打击已“胜利结束”。以国防军则说，真主党从黎巴嫩向以色列北部发射了约210枚火箭弹和约20架无人机，一些火箭弹被拦截，还有一些击中目标造成破坏，另有一些落在空旷地区。

以军发表声明说，以军事先侦察到黎巴嫩真主党将对以色列进行大规模袭击，随即对黎境内目标进行先发制人打击。

据黎巴嫩国家通讯社报道，以军空袭对黎南部房屋、农作物和基础设施造成严重破坏，特别是电力和供水系统。

以色列本土守备司令部发布对特拉维夫及以北地区的民众防御指南。根据指南，25日早间6时30分至26日18时，附近若有避难场所并能保证及时到达，教学和其他日常工作可以正常进行，聚集活动户外最多30人、室内最多300人，以色列北部靠近黎巴嫩边境的海滩关闭。黎巴嫩真主党发动袭击后，位于特拉维夫附近的本-古里安国际机场部分航班一度取消。

25日为以色列的工作日。当前正值以色列许多学校期末考试季，特拉维夫大学等高校宣布原定于当日举行的考试取消。一名特拉维夫居民对记者说，当地社会秩序整体稳定，早高峰时段车流量较以往有所减少，部分街区警察密集部署。一名阿卡市民则表示，不少公共活动已被取消，许多人选择居家办公。

各方反应

美国国家安全委员会发言人在冲突发生后第一时间发表声明说，美国总统拜登正密切关注黎以局势的发展，他与其国家安全团队保持联系。拜登指示美方官员与以方保持沟通，并强调美方支持以色列的“自卫权”。

以色列媒体报道，加兰特已与美国防部长奥斯汀通电话，“讨论了避免地区局势升级的重要性”。

联合国驻黎巴嫩临时部队和联合国驻黎巴嫩特别协调员办事处25日发表联合声明，呼吁冲突双方停火，避免敌对行动进一步升级。声明说，停止敌对行动，执行联合国安理会第1701号决议，是唯一可持续的前进道路。

埃及外交部25日发表声明说，以色列和黎巴嫩真主党间的紧张局势升级对地区稳定构成危险，埃及呼吁各方保持冷静，缓和局势。声明说，维护黎巴嫩稳定和主权、避免地区陷入“全面不稳定”状态十分重要，埃及呼吁国际社会和地区国家共同努力，遏制局势升级。

据法国媒体报道，法国航空公司25日说，因黎以间紧张局势升级，法航飞往特拉维夫和贝鲁特的航班将至少暂停至26日。

有何影响

本轮巴以冲突爆发近11个月以来，以色列在多条战线持续作战。双方交火近来更趋激烈，以方已批准对黎巴嫩发起地面进攻的作战计划，外界担忧黎以冲突升级为战争。

7月底，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚在伊朗首都德黑兰遭暗杀身亡，伊朗和黎巴嫩等指认以色列为凶手并誓言将对以发起报复行动。加沙停火谈判本月15日在卡塔尔首都多哈举行，16日暂停，此后在埃及首都开罗重启。

分析人士指出，此次相互突袭令黎以局势更加复杂，双方威慑的规模较以往明显扩大，接下来局势走向仍待进一步观察。

黎巴嫩媒体《东方-今日报》认为，真主党第一阶段报复行动没有针对以方民用场所或公共基础设施，其使用的火箭弹给以方造成的损失不大，袭击不足以引发大规模战争。

以外交部长卡茨25日表示，以军是在发现黎巴嫩真主党计划向以色列发动大规模袭击后才袭击了黎巴嫩，以色列是在“行使自卫权”，“对全面战争不感兴趣”。

以总理内塔尼亚胡随后在安全内阁会议上强调，以方将继续坚持“谁伤害我们、我们就会伤害他们”的原则。“我们正在以惊人的、摧毁性的方式打击黎巴嫩真主党……这是朝着改变以北部局势、让民众安全返回家园迈出的又一步。我重申，这不会是事件的终结。”

(责编：崔译戈、刘叶婷)