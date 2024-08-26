新华社北京8月25日电 热点问答｜“电报”创始人在法被捕影响几何

新华社记者

据法国媒体24日报道，社交媒体“电报”创始人兼首席执行官帕维尔·杜罗夫当晚在巴黎近郊的布尔歇机场被捕。法国为何逮捕杜罗夫？杜罗夫被捕对“电报”有何影响？俄方作何解读？

法方的指控是什么

据多家法国媒体报道，杜罗夫是在乘私人飞机从阿塞拜疆抵达法国时被捕的，将于25日出庭。不过，法国官方就杜罗夫被捕一事至今保持缄默。有法国记者认为，如被定罪，杜罗夫或将面临最高20年监禁。

法国媒体报道称，法国政府相关部门正在调查“电报”平台上涉及诈骗、贩毒、有组织犯罪、儿童色情、宣扬恐怖主义等不法行为。杜罗夫被指没有采取相应措施阻止这些罪行。作为法国多个犯罪调查部门的协调方，法国内政部下属“未成年人办公室”对杜罗夫发出了通缉令，但此前并未对外公布。

“未成年人办公室”于2023年8月正式成立，旨在打击针对未成年人的犯罪。法国媒体称，杜罗夫本人知道已被法国通缉，但他还决定前往巴黎，让调查人员感到吃惊。

法国《世界报》去年6月曾报道说，杜罗夫拥有法国国籍，在阿联酋迪拜定居，经常前往法国。美国《福布斯》杂志评估杜罗夫身家超过150亿美元。

对“电报”有何影响

“电报”由杜罗夫和他的兄弟尼古拉于2013年在俄罗斯圣彼得堡创建，如今总部位于迪拜。该平台目前约有9亿活跃用户，是俄语地区使用的最主要社交媒体平台之一，也是乌克兰危机中俄乌双方重要的发声平台。

“电报”支持用户交换加密消息、照片、视频等文件。“电报”设有“秘密”聊天模式，在该模式下服务器不会解密对话内容，并支持在一定时间后自动删除聊天记录。

杜罗夫今年4月在接受一名美国记者采访时称，“电报”引起美国情报部门关注，后者曾向他了解该平台的情况，还试图秘密招募“电报”技术人员，目的可能是访问平台数据库。

对于杜罗夫被捕对“电报”的影响，俄罗斯社交网络和通信软件专业用户协会负责人弗拉基米尔·齐科夫接受今日俄罗斯通讯社采访时认为，即使没有杜罗夫，“电报”仍将继续运营。而莫斯科市杜马（议会）议员安德烈·梅德韦杰夫则在社交媒体上发文说，西方情报部门的任务是控制或者取缔“电报”。杜罗夫被捕后“电报”会运营多久，现在难以判断。此事将在全球社交媒体平台领域产生影响。

法国《世界报》网站撰文分析，杜罗夫一直深度参与“电报”日常管理，他被捕预计将对“电报”产生严重后果。“电报”由一个百余人的团队运维，据信常年亏损，需要依靠杜罗夫的个人资金维持。当前“电报”正在推进区块链与加密货币业务，试图借此扭亏为盈。杜罗夫被捕后，与“电报”密切相关的加密货币Toncoin币值下跌了约20%。

俄方作何解读

截至目前，“电报”方面尚未对此事置评。

美国社交媒体平台X（原推特）的拥有者埃隆·马斯克发文说：“这是2030年的欧洲，你可能因为喜欢一个表情包被处决。”马斯克呼吁释放杜罗夫。

俄罗斯方面表示，已要求法方解释逮捕杜罗夫的原因，但法方以杜罗夫拥有法国国籍为由拒绝沟通。一些俄方人士认为，法方逮捕杜罗夫有政治动机，可能是获取“电报”用户信息的一种手段。

俄国家杜马安全委员会第一副主席尤里·阿福宁在社交媒体上发文说，杜罗夫在法被捕表明，西方精英希望将“电报”变成一个可控的工具，就像“优兔”和“脸书”一样。

俄罗斯军事观察员弗拉德·什莱普琴科猜测，逮捕杜罗夫，是西方“为了夺取具有战略意义的通信系统的控制权”，这是对俄军事安全的直接威胁。

俄罗斯安全会议副主席德米特里·梅德韦杰夫在“电报”上发文说，杜罗夫认为他最大的问题在俄罗斯，于是他离开了，想成为一个“全球公民”，但他失算了。“对我们共同的敌人来说，他仍然是俄罗斯人。”

(责编：崔译戈、刘叶婷)