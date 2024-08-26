新华社耶路撒冷/贝鲁特8月25日电 黎巴嫩真主党25日宣布，为报复以色列暗杀该组织高级军事指挥官福阿德·舒库尔，当天对以色列进行大规模袭击。同一天，以色列国防部说对黎巴嫩真主党目标进行了“精准打击”，挫败了真主党的威胁。

真主党：发射至少320枚火箭弹

在实施报复行动约一个半小时后，黎巴嫩真主党发表声明称，他们向以色列发射了至少320枚火箭弹。声明还说，真主党针对以色列的第一阶段打击“胜利结束”。

以色列国防部长加兰特当天宣布以全境进入48小时紧急状态。新华社记者手机安装的预警系统显示，以色列北部城镇谢莫纳、阿卡等地及其占领的戈兰高地25日清晨密集拉响防空警报。

以色列急救组织“红色大卫盾”说，阿卡有一人被火箭弹弹片击中受伤，已被送往医院。

以色列本土守备司令部发布对特拉维夫及以北地区的平民防御指南。位于特拉维夫附近的本-古里安国际机场部分航班一度取消。

以色列：挫败“迫在眉睫的威胁”

以色列军方25日发表声明说，以军事先侦察到黎巴嫩真主党将对以色列进行大规模袭击，随即对黎巴嫩境内目标进行了先发制人的打击。

以国防部长加兰特同日说，以军当天对黎巴嫩真主党目标进行了“精准打击”，挫败了真主党针对以色列“迫在眉睫的威胁”。

黎巴嫩军方消息人士当天告诉新华社记者，以色列战机和无人机当天对黎23个城镇实施了35次空袭，其间发射约70枚空对地导弹，以炮兵还向黎19个城镇发射约50枚炮弹。

另据黎巴嫩国家通讯社报道，自25日凌晨开始，以色列对黎实施的一系列空袭，对当地房屋、基础设施和农作物造成严重破坏，特别是电力和供水系统。这是自去年底黎以冲突开始以来最猛烈的一次空袭行动。

美以防长通话讨论避免局势升级

以军对真主党发动袭击后，加兰特与美国防部长奥斯汀通电话，以色列媒体报道说两人“讨论了避免地区局势升级的重要性”。以方称正密切关注事态发展，并将用一切手段保护以色列公民的安全。

以色列外交部长卡茨当天表示，以军是在发现黎巴嫩真主党计划向以色列发动大规模袭击后才袭击了黎巴嫩，以色列是在“行使自卫权”，“对全面战争不感兴趣”。（记者：王卓伦、谢昊、陈君清）

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