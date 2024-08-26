人民网琅勃拉邦8月25日电 （记者简承渊）24日，“爱Show东盟”（I Show ASEAN）中国—东盟青年故事汇暨央企海外项目实地走访活动在老挝琅勃拉邦省举办。该活动由中国外文局发起，旨在以实地走访和故事分享的形式，探寻中企助力当地经济社会发展的成效，推动青年群体积极投身中国—东盟产业合作与人文交流。

中老两国青年交流活动现场。人民网记者 简承渊摄

故事汇上，中国驻老挝大使馆参赞梁大宗、老挝国家输电网公司总经理黄文刚以及老挝国立大学社会科学学院工会主席苏瓦纳洪·拉达纳宾出席活动并致辞，中国外文局副局长于涛发表视频致辞。

中国南方电网公司老挝项目为走访活动的第一站，在故事讲述环节，三位来自不同领域的老挝青年分享了自己与中国结缘的故事。

老挝国家输电网公司员工万纳在讲述中老故事。人民网记者 简承渊摄

老挝国家输电网公司员工万纳有一半中国血统、一半老挝血统。她分享了自己在中老文化异同方面的感受以及与中国同事彼此信赖、共同奋斗的亲身经历；老挝籍中文导游宋鹏飞回顾了自己在中国求学的经历，并介绍了中老铁路开通对当地旅游业的深刻影响；老挝姑娘小雅讲述了自己从学习中文到远嫁中国，再到成为自媒体内容创业者的经历，希望自己的创作和分享可以鼓励更多青年为中老两国的交流和友谊贡献力量。

在故事分享环节，加拿大籍社交媒体博主杰里德讲述了他与中国历时30年的不解之缘。英国籍社交媒体博主李·巴瑞特以他在中国的切身体会，讲述了他理解的中国领先的基础设施建设理念和经验，以及中国把先进技术和经验带到其他国家并促进当地经贸发展的重要意义。

英国籍社交媒体博主李·巴瑞特分享自己的中国故事。人民网记者 简承渊摄

在故事汇总结环节，于涛说中国企业长期与东盟国家在基础设施、科技创新和绿色发展等多个领域开展互惠合作，结出了丰硕成果，留下了许多精彩纷呈的故事。“这次通过实地走访和讲故事等形式，希望中国东盟的青年朋友们抓住机遇，携手努力，共同架设民心相通的坚实桥梁，为构建更为紧密的中国—东盟命运共同体，建设和平、安宁、繁荣、美丽、友好的中国东盟共同家园贡献青春力量。”

中国驻老挝大使馆参赞梁大宗致辞。人民网记者 简承渊摄

梁大宗强调，东盟青年是推动东盟地区发展、建设美好东盟的生力军，也是促进中国东盟文明交流互鉴的先锋队。“‘中国—东盟青年故事汇’把中国企业和东盟青年这两个最具活力的元素有机结合起来，有助于更好展现中国同东盟国家友好合作、互帮互助、共谋发展的美好故事，有助于更好促进中国同东盟民众相知相亲相融。”

苏瓦纳洪·拉达纳宾表示，老挝国立大学深知青年交流的重要，希望两国能继续加强多领域、多类型的青年交流互动，促进中老两国加深理解。

老挝国家输电网公司总经理黄文刚发言。人民网记者 简承渊摄

黄文刚认为电力作为基础性产业，是构建中老命运共同体的重要领域之一。“秉持开放包容、合作共赢的原则，中国南方电网公司与老挝同行始终保持紧密合作，共同提升两国电力基础设施水平，促进经济社会可持续发展。”

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