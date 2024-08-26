新华社东京8月25日电 通讯｜日本核污染水排海一周年 民众要求政府停止加害行为

新华社记者胡晓格 杨智翔

8月24日是日本政府启动福岛核污染水排海一周年。这一年，福岛第一核电站安全事故频发，引发国内外广泛担忧和质疑。当日傍晚，不少日本民众在东京举行抗议集会，要求政府和东京电力公司（东电）停止核污染水排海，批评日本政府将国内海产品遭受“风评被害”（即声誉受影响）的责任转嫁给他国。

抗议集会由日本民间组织发起。在抗议活动现场，民众手持横幅和旗帜，上面写着“不要把核污染水排放入海”“废除核武器”“不要向大海里扔垃圾”等标语，并齐声高呼“不要核垃圾”“不能成为核灾难的加害者”“守护未来”等口号，要求政府停止向海洋排放核污染水的危害行为。

2023年8月24日，日本政府无视国内外强烈反对，正式开始将福岛第一核电站核污染水排放到太平洋。据报道，截至目前，日本已进行了8次核污染水排放，一年来总排放量达到约6.3万吨。

这一年间，从福岛第一核电站工作人员被核污染水溅射到数吨核污染水泄漏，从多次发生停电事故到不久前核燃料残渣首次尝试取出因人为失误取消……福岛第一核电站安全事故层出不穷，充分暴露东电公司管理混乱和日本政府监督不力。抗议集会发起组织负责人井上年弘表示，日本政府和东电公司不负责任的处理方式只会加剧民众的不信任感，应该停止向海洋排放核污染水的行为。

“核泄漏事故发生后，我就没有家了。”来自福岛县的抗议者坂口美日是福岛第一核电站核泄漏事故的受害者，家中房屋因受到辐射而被拆除，从此失去了家园。她说，福岛县的很多渔民至今仍处于不安和忧虑之中，政府在没有给出令人信服的说法的情况下就强制排放核污染水，遭到当地民众的强烈反对。

去年10月，东电公司开始向因核污染水排放遭受损失的渔业和水产加工业从业者发放赔偿金。截至今年7月，东电公司共收到约550份赔偿申请，但最终同意赔偿的只有180份。很多行业从业者因无法证明其经济损失与核污染水排海有关而不能获取赔偿，因此苦不堪言。

坂口美日说，日本政府对渔业和水产加工业从业者的赔偿进展缓慢，却转头大肆宣扬“风评被害”，强调其他国家采取的限制措施导致日本海产品的声誉受到了严重损坏，这完全把矛头指错了方向，是在偷换概念。她表示，日本政府和东电公司才是核污染水排放的加害者，日本渔民和中国等周边国家才是受害者，日本政府一直擅长诡辩，已经失去了民众的信任。

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