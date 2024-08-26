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法国犹太教堂纵火案嫌疑人被捕

2024年08月26日09:29 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月25日电 法国内政部长热拉尔德·达尔马宁25日说，法国警方逮捕一名涉嫌前一天在南部城市大莫特一座犹太教堂纵火的男子。

　　负责调查案件的法国反恐检察官办公室25日早些时候在一份声明中说，这名嫌疑人案发当晚在法国南部城市尼姆被捕，另有2人被拘留，事件仍在调查中。声明说，嫌疑人“向警方开火，警方还击。他面部受伤”。

　　据当地媒体早些时候报道，24日上午8时30分左右，嫌疑人点燃了事发教堂前停放的两辆汽车，其中一辆据信放有一个燃气罐。消防和安全部门出动干预，其间发生不明原因爆炸，致一名警察受伤。警方消息人士说，事发时教堂并未举行宗教仪式，内部5人均未受伤。

　　报道说，袭击发生前，监控摄像头拍摄到这名嫌疑人，他腰间系着一面巴勒斯坦国旗。

　　法国总统马克龙称这起事件是“恐怖行为”。总理加布里埃尔·阿塔尔和内政部长达尔马宁到事发现场视察。阿塔尔视察后说：“险些发生一场悲剧。”

　　法国政府表示将在犹太教堂、学校等犹太人聚集场所周边加强安保措施。（刘江）

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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