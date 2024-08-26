人民网里约热内卢8月24日电 （记者陈一鸣、陈海琪）当地时间8月24日晚，巴西中国浙江商会第六届理监事会就职典礼在里约热内卢温莎芭拉酒店举行。中国驻里约代总领事王海涛，里约州议会副议长蒂娅·茹，浙江商会会长郑侠茂、永久荣誉会长叶新锋以及当地华侨华人、各界友好人士代表等400多人出席活动。

郑侠茂在就职演讲中表示，巴西中国浙江商会全体理监事大力弘扬和秉承浙商精神，积极为捍卫祖国统一和民族尊严，维护侨胞合法权益，促进中巴经贸文化交流，提高巴西侨胞地位等事业努力奋斗。今年是中巴两国建交50周年，巴西中国浙江商会愿与巴西其他华侨华人社团一道，发挥桥梁纽带作用，为深化中巴双方互利合作，共享繁荣发展，推动两国关系携手迈向下一个“黄金50年”贡献力量。

巴西中国浙江商会会长郑侠茂发表就职演讲。人民网记者 陈海琪摄

王海涛表示，巴西中国浙江商会坚持以侨为本，为促进当地侨胞和侨社各项事业发展、促进中巴经贸往来作出积极贡献。希望里约领区的广大同胞珍惜当前两国关系的大好形势，继续发挥好融通中外的桥梁纽带作用，坚持当好中巴文明交流互鉴的友好使者。

中国驻里约热内卢代总领事王海涛在典礼中致辞。人民网记者 陈海琪摄

中国驻里约总领馆副总领事王尉育宣读了全国政协港澳台侨委员会办公室、中国侨联联络部、中国和平统一促进会秘书处、中国驻巴西大使馆和北京海外联谊会等发来的贺电。贺电肯定了巴西中国浙江商会在联系服务旅巴浙籍乡亲，维护族群权益，弘扬中华优秀文化，支持公益事业方面做出的不懈努力。

巴西中国浙江商会执行会长陈翔广宣读了其他机构发来的贺电。

中国驻里约总领馆副总领事王尉育宣读贺电。人民网记者 陈海琪摄

巴西中国浙江商会执行会长陈翔广宣读贺电。人民网记者 陈海琪摄

就职典礼上，巴西中国浙江商会第六届会长郑侠茂、执行会长陈翔广、监事长林必茂、秘书长陈式凯等就职。典礼由陈式凯主持。

巴西中国浙江商会第六届理监事会成员与中国驻里约热内卢代总领事王海涛等合影。人民网记者 陈海琪摄

巴西中国浙江商会2009年在里约成立，在巴西九个州设有分会。该会以促进浙商交流合作，推动中国与巴西经贸互动为宗旨，为中国多省与巴西诸州牵线搭桥，建立起友好合作关系。该会致力于服务侨胞和华商工作，开展回馈巴西社会慈善活动。

当地时间8月24日晚，巴西中国浙江商会第六届理监事会就职典礼在里约热内卢举行。图为就职典礼现场。人民网记者 陈海琪摄

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