王 迪

达累斯萨拉姆，在斯瓦希里语中意为“平安之港”。一批批中国援坦桑尼亚医疗队队员来到这里，以仁心仁术，为守护当地人民健康作出贡献。

日前，人民日报和坦桑尼亚媒体“新时代中非合作”联合采访团队，走进第二十七批中国援坦桑尼亚医疗队驻点医院之一，位于达累斯萨拉姆的基奎特心脏病研究所。

“中方给予研究所的最大支持是什么？”联合采访中，坦桑尼亚《每日新闻报》记者穆罕默德·曼博的提问，引得在场记者频频点头，这显然是个大家都很关心的问题。援建基础设施、提供先进设备、捐赠医疗用品、开展人才培训……基奎特心脏病研究所执行主任彼得·基森格的回答涉及很多方面，但他最想强调的则是技术支持。

“中国医生无私地分享专业知识与技术，让许多坦桑尼亚本地医生具备了进行复杂心脏手术和介入治疗的能力，还帮助研究所填补了多项技术空白。”基森格介绍，基奎特心脏病研究所的成立，改变了当地心脏病患者需转诊国外的历史。如今，不仅援坦桑尼亚医疗队队员，就连身在中国的专家也会通过视频连线，为当地医生解决遇到的诊疗难题。

近年来，随着在诊疗水平等方面取得长足进步，基奎特心脏病研究所还成为医疗培训中心。越来越多来自坦桑尼亚全国乃至东非其他国家的医生来到这里，观摩手术演示、进行学术交流。“提升东非各地医生的专业技术能力，让患者能就近、及时得到救治，是一项很有意义的事业。”基森格说。

“这是我第二次加入援坦桑尼亚医疗队，我喜欢在这里工作。无论是克服困难条件救治病患，还是教当地医生进行儿科先天性心脏病介入治疗，看到他们的成长、突破，都让我很有成就感，所以就决定再回来。”山东省立医院医生赵立健还未换下绿色手术服，就被中坦记者围在中间。他用朴实的语言，讲述着感人的故事。

为中非人民福祉而推进合作，让合作成果惠及中非人民，正是新时代中非合作意义所在。

《 人民日报 》（ 2024年08月26日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)