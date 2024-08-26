人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

很有意义的事业

王 迪
2024年08月26日06:15 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　达累斯萨拉姆，在斯瓦希里语中意为“平安之港”。一批批中国援坦桑尼亚医疗队队员来到这里，以仁心仁术，为守护当地人民健康作出贡献。

　　日前，人民日报和坦桑尼亚媒体“新时代中非合作”联合采访团队，走进第二十七批中国援坦桑尼亚医疗队驻点医院之一，位于达累斯萨拉姆的基奎特心脏病研究所。

　　“中方给予研究所的最大支持是什么？”联合采访中，坦桑尼亚《每日新闻报》记者穆罕默德·曼博的提问，引得在场记者频频点头，这显然是个大家都很关心的问题。援建基础设施、提供先进设备、捐赠医疗用品、开展人才培训……基奎特心脏病研究所执行主任彼得·基森格的回答涉及很多方面，但他最想强调的则是技术支持。

　　“中国医生无私地分享专业知识与技术，让许多坦桑尼亚本地医生具备了进行复杂心脏手术和介入治疗的能力，还帮助研究所填补了多项技术空白。”基森格介绍，基奎特心脏病研究所的成立，改变了当地心脏病患者需转诊国外的历史。如今，不仅援坦桑尼亚医疗队队员，就连身在中国的专家也会通过视频连线，为当地医生解决遇到的诊疗难题。

　　近年来，随着在诊疗水平等方面取得长足进步，基奎特心脏病研究所还成为医疗培训中心。越来越多来自坦桑尼亚全国乃至东非其他国家的医生来到这里，观摩手术演示、进行学术交流。“提升东非各地医生的专业技术能力，让患者能就近、及时得到救治，是一项很有意义的事业。”基森格说。

　　“这是我第二次加入援坦桑尼亚医疗队，我喜欢在这里工作。无论是克服困难条件救治病患，还是教当地医生进行儿科先天性心脏病介入治疗，看到他们的成长、突破，都让我很有成就感，所以就决定再回来。”山东省立医院医生赵立健还未换下绿色手术服，就被中坦记者围在中间。他用朴实的语言，讲述着感人的故事。

　　为中非人民福祉而推进合作，让合作成果惠及中非人民，正是新时代中非合作意义所在。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月26日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部